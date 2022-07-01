原标题：贵州省绿金低碳交易中心揭牌 绿地集团发布绿色低碳发展战略

6月30日，绿地集团旗下贵州省绿金低碳交易中心（以下简称“绿交所”）揭牌，绿地集团同时发布绿色低碳发展战略，并展示了全民碳中和概念公益服务产品。绿地集团旗下企业与新加坡碳交易所(MVGX)、上海环境能源交易所、上海市节能减排中心、中国建筑科学研究院下属建研科技、以及绿动资本分别签署战略合作协议。

截至2021年7月底，绿地累计开发绿色建筑总面积4634万平方米。本次发布绿色低碳发展战略，将继续秉承“绿地，让生活更美好”的企业宗旨，践行ESG发展理念，围绕“有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案”目标，通过八大行动方案积极稳妥推进企业层面实现碳达峰碳中和，同时积极引领和推动所在行业生态的绿色低碳发展，为实现环境、经济和社会的高质量发展贡献向上、向善的力量。

绿地集团提出，不晚于2025年实现全集团体系的碳达峰，到2025年实现新建居住建筑能效水平提升30%、新建公共建筑能效水平提升30%、装配式建筑占当年新建建筑的比例不低于50%、建筑可再生能源替代率达到10%、建筑能耗中电力消费比例超过75%。

绿交所将践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，积极服务贵州国家生态文明试验区建设和贵州绿色发展，并将“四个致力于”作为企业愿景：致力于推动建筑领域低碳发展和节能减排，助力国家“双碳”目标实现；致力于探索连通国际碳市场，尤其是探索参与构建“一带一路”国际自愿碳市场；致力于探索推动碳交易的数字化、生态化、产业化建设；致力于联合金融机构，共同研发绿色金融服务产品，探索金融赋能绿色发展的可行路径。此外，全民碳中和公益产品也在当天发布。

本次绿地集团举行绿交所揭牌仪式并发布绿色低碳发展战略，既是绿地集团积极响应国家“双碳”战略的新举措，也是绿地数科在绿色低碳发展领域的新布局、新突破，将助力绿地集团数字化、低碳化转型升级，加快构建绿地数科“绿地场景+数字科技+绿色金融”的新增长曲线。

(责编：曹淼、李源)