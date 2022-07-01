原标题：交通银行北京市分行为首都高质量发展注入金融动能

历史的画卷，在砥砺前行中铺展。时代的华章，在新的奋斗里书写。过去五年，是北京发展史上具有重要里程碑意义的五年。2021年北京人均GDP超过2.8万美元，几年间增长40%，继续居全国省级地区首位；人民群众获得感、幸福感不断增强；3958条背街小巷“焕然一新”、湿地保护管理体系初步建成、1.2万公顷湿地被唤醒……五年来，北京经济社会发展不断取得新成就，用实际行动回答“建设一个什么样的首都，怎么建设首都”的重大时代课题。

作为首都地区重要金融机构之一，交通银行北京市分行始终以深耕京畿金融领域、助力首都经济发展为使命，全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，将经营发展的着力点扎根于支持实体经济和守护民生幸福，不断提升各项金融服务的覆盖面和精准性，推动自身高质量发展，为大国首都建设、超大城市的高质量转型发展注入金融动能。

紧扣发展主线，精准施策为首都经济注入金融活水。作为交通银行首都窗口行，近年来，北京市分行紧密围绕北京市建设“四个中心”、打造“一核两翼”、推进“两区”建设、做好“五子”联动等战略部署，积极对接当地经济建设和企业发展壮大需求，不断加大贷款投放力度。人民币各项贷款余额连续三年保持快速增长，特别是2021年，各项贷款余额增量北京市场排名前3位，环比上年增幅达15.9%。2022年以来，面对疫情形势和经济下行压力，交行北京市分行以高度的责任感和使命感，助力国家稳经济大盘政策落地，推动贷款余额在上年高基数基础上继续保持较快增长。前5个月累计投放人民币各项贷款近2000亿元，贷款余额较年初增长606亿元，继续保持市场前列。

在扩大信贷总量，注入强劲金融活水的同时，紧扣区域发展主线，加大重点领域、重点项目、薄弱环节的金融支持力度，为首都经济稳增长保驾护航。

加大重点领域信贷投放，助力首都经济结构优化。一方面，加大对有发展潜力、有核心技术、有竞争优势的制造业企业的资源倾斜，为其提供更大限度利率优惠。聚焦先进制造业、新基建、战略新兴、高端装备等领域，通过中长期贷款、并购贷款、产业链融资、投贷联动等形式给予支持。近3年累计投放制造业贷款近1500亿元，制造业贷款余额连续两年保持两位数增长。2022年5月末在北京地区的高新技术制造业贷款余额较年初增长162%。另一方面，围绕国家战略和服务实体经济重点领域，尤其是央行货币政策工具支持的双碳、支持煤炭清洁高效利用、科技创新、交通物流等领域，以及上述政策工具尚未覆盖的服务实体经济其他重点领域，叠加总分行专项补贴政策加大扶持力度，已储备央企集团“双碳”项目60余项，并围绕清洁能源、绿色交通、污染防治、生态运营等落地一批贷款项目。

加大重大工程项目融资支持，助推城市建设与更新。加强与市发改委、市重大项目办、城市副中心工程建设管理办公室等单位的合作，建立银政长效联系机制，共同推进北京市重大项目建设工作。根据国家政策导向及首都金融需求，紧盯市级重大基础设施建设，加大对“三城一区”、冬奥园区、城南地区等重点区域的投入。积极对接北京市“3个100”重点工程项目等融资需求，为环球影城主题乐园、大兴国际机场停车楼、多条地铁及轨道交通项目等重点工程主体客户发放优惠利率贷款。同时，聚焦民生基础设施建设、城市更新及保障房领域，近两年为相关企业融资超300亿元，为首都城市建设发挥着积极作用。

加大经济薄弱环节扶持力度，有效支持保市场主体。坚持“不唯所有制、不唯行业、不唯大小、只唯优劣”原则，以解决融资难、融资贵、融资慢为突破点，加大对民营、小微企业等市场主体的扶持力度。重点支持普惠“两增”口径及民营小微等实体企业客户，通过下调贷款指导价格、创新担保方式、优化授信审批流程、优先投放等方式，促使小微企业融资呈现量增、面扩、价降的良好趋势。推出特色线上融资产品，通过供应链金融的延展，切实解决小微、民营链属企业融资难题。对重点民营企业提供“贷、债、投”三位一体服务，促进银企深层次合作。2019年以来普惠“两增”口径贷款连续两年翻番，年复合增长率约98%，有效满足了中小企业资金周转需求，为地方经济注入活力。

提升服务质效，靠前发力助推首都功能优化提升。从单一发展到京津冀协同发展，从聚集资源求增长转向疏解非首都功能谋发展，从城市管理转向超大城市治理……五年来，北京扎实推进减量发展、创新发展、绿色发展、高质量发展，坚持以人民为中心的发展思想，开启了首都全面建设社会主义现代化新航程。交行北京市分行坚持以首都发展为统领，持续提升金融服务质效，积极打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等业务特色，服务首都新发展格局构建，全力支持首都转型发展，助力地区综合提升。

打造普惠金融业务特色。针对特定发展阶段、特定产业、特定区域小微客群，制定个性化融资产品，包括针对轻资产企业的“智融通”知识产权质押贷款，针对北京地区科技创新型企业的“交银科创（北京版）”，针对优质纳税企业的“税融通”等，并积极推广线上抵押贷和普惠e贷，形成较为完善的信贷产品体系。同时，围绕支持国际科技创新中心建设，重点打造首都地区“专精特新”特色品牌。与北京市经信局加强合作，根据其“专精特新”中小企业名单及评价体系，快速设计专属信用产品，为“专精特新”名单企业提供纯信用标准化融资方案，并对此类融资业务实行灵活定价，提高授信审批效率实现“随到随审”，为首都“专精特新”客户提供高效服务。

打造贸易金融业务特色。持续做优产业链金融服务，打造线上快易付融资产品体系，以创新服务助力产业客群稳链保链。与北京市金融监管局共同成立北京市“两区”金融创新联合实验室，推动试点政策先行先试，助力跨境贸易投资便利化。首发全国跨国公司本外币一体化跨境资金池试点业务，落地自贸区内境外机构境内外汇账户（外汇NRA账户）结汇和远期结汇、贸易外汇收支便利化等一系列“两区”特色业务，服务首都客群充分享受改革红利。积极推广企业风险中性理念和“外汇衍生品银企对接公共服务平台”，服务企业汇率避险。推广人民币跨境支付系统（CIPS）标准收发器，打通跨境人民币清算“最后一公里”，目前上线户数和交易量均在北京市场处于领先地位。

打造科技金融业务特色。加快数字化转型步伐，以“数据+技术”双轮驱动金融科技创新。积极参与北京市数字人民币推广活动，向公众提供更具便捷性、安全性、普惠性和隐私性的新支付体验。借助数字人民币应用合作，促成某集团客户民航客货运领域多个场景的数字人民币应用，实现数字人民币的集团资金管理。与京东合作在业界建立消费互联网行业的数字人民币收款+清分模式，有效带动京东30万商户和200万APP用户的数字人民币应用，被人民银行数字货币研究所确定为互联网电商数字人民币清分标准模式之一。坚持建系统、搭平台、做流量，做大纵深场景，投产京东智管融资平台等项目，打造金融场景标杆。加大政务、民生类金融服务场景建设力度，实现人行“e窗通”平台企业开户在线预约项目投产。

打造财富金融业务特色。以“创造共同价值”为己任，为首都近千万个人客户提供专业的个人金融服务。在财富管理服务领域，集合优秀人才组建基金、保险智囊团，为客户提供市场分析、策略指导、产品筛选、售后追踪等全方位服务，推动客户资产实现保值增值。截至目前，交通银行北京市分行代销基金产品4000余只，连续多年蝉联商业银行代销数量第一名。在公积金服务领域，作为与公积金管理中心开展合作的银行，目前正服务460多万名公积金客户，在首都市场上占比最高，为他们提供支取代发、委托贷款、财富管理、用卡优惠等全套服务方案，并匹配专属产品和专享活动。在养老金融服务领域，为客户提供一揽子养老金融产品，涵盖养老专属理财、养老FOF基金及丰富的保险保障产品，完善居民养老保障体系第三支柱。关爱老年群体，连续三年开展沃德杯广场舞活动，丰富老年生活。

聚焦便民惠企，多措并举提升首都人民群众幸福感。一座城市发展得怎么样，生活在其中的人们最有发言权。五年来，首都环境更优美，交通更便捷，教育、医疗、养老、体育等公共服务水平全国领先，居民生活水平迈上新台阶。金融的宗旨是服务人民群众，交行北京市分行在提供基础金融服务的基础上，多措并举助力群众安居乐业。

为群众纾难解困。综合运用各类续贷、年审功能，配合增加宽限期、展期、调整还款计划、减费让利等措施，帮助客户灵活应对受疫情影响而产生的临时还款困难，避免出现限贷、抽贷、断贷，以保障对小微企业信贷支持的稳定性。对受新冠肺炎影响的住院治疗或隔离人员、需隔离观察但未住院隔离人员、参加防控工作人员、暂时失去收入来源人员及其他受影响人员等五类客户给予差异化的还款宽限期。同时持续完善社会民生类金融服务，更大限度地为受疫情影响的个人客户和个体工商户提供融资支持。普惠“两增”口径融资利率较年初下降7个BP，且低于北京市场国有银行平均利率水平。同时，主动给予疫情期间受困中小微企业办理延期还本付息，给予个人客户办理延期还款，维护社会稳定。

开展便民惠企服务。围绕居民在创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的“金融+非金融”服务需求，出台10项助力新市民的惠民便民举措。独家推出亿通行联名信用卡，以“新客户周一至周五坐地铁，每天两次，每次一分钱”的独特优惠，广受市场好评。进一步丰富银政合作模式，联络政府职能部门，积极参与“惠民就医”试点；对接多个城区落地“交银慧校”项目，上线校外培训机构预付费资金监管平台，提升教育政务线上化服务水平；与北京经开区合作，实现电子印章开户在北京地区首单落地，助力改善营商环境。全面落实减费政策、开展让利宣传，累计降费规模超过千万元，惠及企业近十万户。

把使命铭记在心底，把奋斗写在征程上。推动新时代首都发展，率先基本实现社会主义现代化，是接续奋斗、继往开来的宏伟事业。关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。交行北京市分行将认真贯彻落实市党代会精神，紧跟市委、市政府部署，坚持党对金融工作的领导，在服务“国之大者”持续发力，深度融入首都经济发展。

(责编：曹淼、李源)