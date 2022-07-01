原标题：开发银行上半年2195亿元贷款服务大湾区建设 持续为维护香港长期繁荣稳定贡献力量

今年以来，国家开发银行认真贯彻落实党中央、国务院关于粤港澳大湾区建设的决策部署，积极发挥开发性金融功能作用，深化政银合作，聚焦科技创新和战略性新兴产业、基础设施互联互通、港澳融入国家发展大局、宜居宜业宜游的优质生活圈建设等重点领域，加大金融支持力度，上半年向粤港澳大湾区发放贷款2195亿元。

今年是香港回归祖国25周年，也是开发银行香港分行成立的第13年。开发银行香港分行依托香港国际金融中心辐射全球的优势，今年以来发放贷款49.4亿美元，积极支持粤港澳大湾区建设、共建“一带一路”、社会民生、绿色低碳等重点领域发展。多年来，该分行已累计发放服务粤港澳大湾区建设相关项目贷款329亿美元，为香港国际机场第三跑道、香港首个海上液化天然气接收站、顺丰青衣物流中心等重大项目建设提供了有力支持，助力香港在融入国家发展大局中实现自身更好发展，保持长期繁荣稳定。其中，由开发银行香港分行牵头21家银行组建350亿港币银团贷款支持的香港国际机场第三跑道，已于今年4月顺利完成试飞，预计不久后将正式启用。扩建后的香港国际机场将达到年接纳1.2亿人次旅客和1000万吨货物的目标。

在广东，开发银行广东分行今年以来已发放1030亿元贷款支持大湾区经济社会发展。特别是，多措并举助力制造业高质量发展，围绕新一代信息技术、新能源电池、智能装备等重点领域，持续加大支持力度。今年以来，实现贷款授信209亿元，发放制造业和基础研究贷款110亿元。同时，通过资金合作计划和转贷款等形式，引导资金助力“专精特新”中小企业发展；支持广州民营科技园、珠海港湾5号科创园等项目建设，助力产业集群发展，同步赋能科技创新载体和集聚区内企业发展。

在深圳，开发银行深圳分行围绕政府热点，全面跟进支持基础设施、科技创新、产业空间拓展、绿色低碳等领域重点重大投资项目，为粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区“双区”建设注入金融活水。今年以来，该分行共发放支持“双区”建设相关贷款823亿元，其中，发放326亿元支持科技龙头企业创新发展。今年3月，开发银行深圳分行实现河套深港科技创新合作区开放创新中心项目首笔贷款发放，成为首家支持合作区建设的贷款银行。在今年疫情防控的关键时期，该分行还向深投控、深圳燃气、深农集团等6家企业发放应急贷款3.4亿元，助力做好疫情期间城市民生保障。

根据开发银行近期制定印发的《国家开发银行支持粤港澳大湾区发展暨深圳先行示范区建设2022年工作要点》，下一步，开发银行将继续发挥综合金融服务优势，完善差异化信贷政策，支持重大科技基础设施在粤港澳大湾区布局建设，助力科技创新和基础研究，加大对5G、集成电路、新能源汽车、生物医药等重点产业链的支持力度，扎实服务大湾区世界级机场群、快速交通网络、能源供给、水资源保障等基础设施领域发展，支持提升大湾区公共服务水平，助推香港国际金融中心建设，为大湾区经济社会高质量发展、香港在新起点上再创新辉煌作出新的贡献。

(责编：董童、李源)