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三湘印象：产品实力为根本 研究创新新型营销模式

2022年07月01日17:18 | 来源：人民网
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当月到访率100%，转签约率100%。月底销售额远破1亿……近日，三湘印象公布森林海尚城项目“成绩单”，在业内引发关注。

随着今年疫情反复等原因，房地产市场成交量大幅下降，同时销售回款受阻也导致房地产企业资金周转压力加大，拿地及新开工均受到不同程度冲击，对行业开发投资增长形成一定负面影响。多重压力之下三湘印象如何突出重围取得亮眼成绩？

转变营销策略，线上线下齐发力。三湘印象方面介绍，早在北京疫情之初，公司便毅然转变营销策略，着手研究线上营销，小程序VR带看、线上订房、线上签约以及专属置业顾问直播讲房等，力图构建出一个全面稳定的线上购房体系；同时在抖音等多个线上平台，以短视频、图片、图文并茂以及直播的形式展开宣传推广，为项目储备高质量客户。此外，将线上营销作为主线进行推广运营的同时，结合热点线下推出“618海尚云房节”活动，活动现场气氛火热，在环京大市场中异军突起。

坚守品质标准，优惠政策加持。在个别房企通过 “降价+降标”来追求资金快速回笼时，三湘印象坚持各项标准不打折。据介绍，相关项目智能精装沿袭集团“绿建”体系严苛标准，引入同层排水、建筑一体化太阳能、“地送顶回”新风系统、智能家居系统语音控制等科技设施，各项品质坚守。此外，在各地“救市”调控下，该房企针对利率下调，同一时间将首付做出了调整。例如，以首付17万起买地铁两居，首付21万起买精装三居进行全方位多角度优惠信息释放，吸引大量客户来电来访。

“产品实力为根本，营销政策为方向，两者相互配合。不断研究创新新型营销模式，在摸索中前进，是我们每个企业都在做的事情，也是引领企业不断向前发展的方针。” 三湘印象相关负责人说。

(责编：董童、李源)

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