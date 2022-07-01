原标题：广发基金：以高质量党建赋能公司高质量发展

2022年是中国共产党成立101周年。从1921年到2022年，中国共产党团结带领中国人民创造了举世瞩目的发展成就，书写了人类发展史上的伟大传奇。在磅礴的改革开放和社会主义现代化建设大潮中，广发基金从珠江畔发轫，于奋斗中壮大，成长为资产管理规模超万亿元、服务客户上亿户的大型资产管理公司。

今天，中国共产党赓续百年初心，团结带领中国人民奋进新征程，建功新时代。广发基金围绕非公有制组织中党组织的功能定位，将党的领导融入公司治理与业务经营，以高质量党建赋能公司高质量发展，实现党建与企业发展同频共振。

为党的建设提供更坚强有力的组织保证

随着近年来我国资本市场蓬勃发展，广发基金与行业一起快速成长，公司建立起坚强有力的基层党组织。

作为非公有制经济的一员，广发基金党委深入学习党中央关于非公企业党组织功能定位的重要精神，明确党组织的功能定位，紧紧围绕“两个作用、四项任务”履职尽责，认真完成党的基层组织的八项基本任务。公司号召全体党员自觉带头贯彻党的路线方针政策、发挥先锋模范作用，增强凝聚力、战斗力。

基层党建离不开组织和队伍。一路走来，广发基金党员队伍不断吸收新鲜血液，规模持续扩大，呈现出高学历、年轻化的特征，在公司人才队伍中发挥重要骨干作用。截至2022年5月，公司党员平均年龄33.6岁，硕士及以上学历占比86%。

让党旗在基层一线高高飘扬

近日，在由第11届中国(广州)国际金融交易·博览会组委会主办的广东金融业“我为群众办实事”实践活动优秀案例展示及颁奖仪式上，广发基金党委选送的案例“一名党员就是一面旗帜”，凭借支持疫情防控、关怀慰问困难群体，用心用情用力解决人民群众急难愁盼问题的表现，被评为“践行社会责任”优秀案例。该案例主要介绍了广发基金上海分中心党支部的党员同志在上海疫情防控期间坚守一线，牢牢守住疫情防控“前沿阵地”的事迹。这正是广发基金党建工作一个小小的缩影。

广发基金党建工作主要有四大特色，一是加强党史学习，打造学习型党组织；二是推动党建活动制度化建设，保障组织生活常态化开展；三是突出革命传统教育和爱国主义教育，弘扬奉献精神；四是开展联合党建活动，形成发展合力。

紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的总要求，广发基金党委通过举办书记讲党课、专家解读、红色之旅等活动扎实推进党史学习教育。各党支部通过党史学习教育进一步感悟思想伟力，把党史学习、理论学习同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，更加自觉用这一思想指导解决实际问题，把学习成效转化为工作动力和实效。

公司党委重点督促党支部规范开展“三会一课”等组织生活，推动和落实党建活动制度化、规范化、常态化。各党支部深入开展革命传统教育和爱国主义教育，弘扬奉献精神，倡导党员主动到群众需要的地方去。各党支部先后组织党员参观中共一大会址纪念馆、中共三大会址纪念馆等红色教育基地，进一步增强自身责任感和使命感。在近年来的疫情防控工作中，公司党员先锋担当使命、勇毅逆行，主动为群众办实事，以实际行动践行初心使命。

结合业务开展实际，广发基金积极创新联合党建工作模式，实现党建与业务的深度融合。通过与同业、客户等开展联合党建活动，公司各党支部打造互学共赢、良性互动的合作共建平台，加强业务间的合作交流，形成发展合力。

党建与企业发展同频共振

公募基金作为重要的机构投资者，在资本市场改革发展稳定中发挥着日益重要的作用。站在新发展阶段，要加快推进公募基金行业高质量发展，构建行业新发展格局，应准确把握前进方向，切实提升治理水平。广发基金忠诚拥护“两个确立”、不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极履行作为基层党组织在非公有制企业中的职责担当，以高质量党建赋能公司高质量发展，实现党建与企业发展同频共振。

一是深入学习贯彻党的方针政策，把准发展方向。公司坚决落实党中央的方针政策和关于金融工作决策的全面部署，积极践行服务国家战略的使命，主动融入资本市场改革全局。公司充分发挥专业优势，立足经济长期发展趋势和产业规律开展投资研究，做好“直接融资的服务商”，引导社会资金向科技创新、制造强国、绿色中国等长期战略方向汇聚；同时，积极融入行业创新实践，创设投资北交所、科创板、创业板等主题基金，助力多层次资本市场建设，让符合国家战略方向的产业和企业获得更有效的资金供给。

二是持续加强合规风控和廉洁自律管理，树立“红线”意识。纪律严明是我们党的光荣传统和独特优势。“受人之托、代人理财”的资产管理机构更要坚持严格的底线意识，坚持投资者利益优先。广发基金树立全员合规理念，完善合规管理机制，在各项重要工作规则中建立健全投资者利益优先的责任机制；完善风险管理组织架构，细化风险管理机制和流程；明确廉洁从业和职业道德规范要求，建立健全廉洁从业内部控制制度。

三是加快建设行业文化和企业文化。党的十八大以来，党中央高度重视文化建设。文化建设是资本市场健康发展的支柱，行业文化是价值观、风险观、发展观的综合体现，必须坚持正确的发展方向，持续积淀和涵养行业生态。广发基金以党建引领文化建设，在实践中不断厚植发展力量和文化基因，形成了与“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化一脉相承的企业文化。按照党中央有关加强非公有制企业党建的要求，公司充分发挥党组织在文化建设中的重要作用，积极探索出既符合证券基金行业特点又适应非公有制企业党建和公司治理要求的文化建设之路。

四是始终心系“国之大者”，践行社会责任。中国共产党自诞生之日起就把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴确立为自己的初心使命。广发基金在服务居民理财需求、服务实体经济发展的同时，坚持以责任担当回报社会。公司积极推进ESG投资，赋能绿色可持续发展，希望通过投资框架的演进引导上市企业、投资者更加关注经济效益与社会效益的和谐统一。公司加入联合国负责任投资原则组织，承诺将环境、社会和治理因素纳入投资决策，并积极布局低碳环保等符合可持续发展目标的ESG基金产品，引导金融资源聚焦绿色产业。截至2022年一季度末，公司ESG基金规模合计已经达到293亿元。与此同时，依托广发基金公益基金会专业平台，公司积极响应国家号召，助力脱贫攻坚战后又树立了“以教育助力乡村振兴”的主要目标，努力为乡村振兴壮美画卷添彩。

展望未来，广发基金将继续以党的百年奋斗伟大成就鼓舞斗志、明确方向，以党在进取中突破、挫折中奋起积累的宝贵历史经验攻坚克难、砥砺前行，以高质量党建赋能公司高质量发展，努力为经济社会发展作出更多贡献。（记者 张明江）

(责编：董童、李源)