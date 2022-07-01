原标题：体彩强化党建引领牢记初心使命

“有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就。”党的十八大以来，全国各级体彩机构认真落实新时代党的建设总要求，围绕中心、服务大局、建设队伍，深化党建和业务融合，推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，着力防范化解体彩领域潜在的突出问题和重大风险，全面从严治党取得新成效，党的建设质量全面提升。体彩党员干部把初心落到行动上，把使命担在肩膀上，为体彩事业高质量发展贡献力量。

国家体彩中心党委紧扣“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”主线，通过“抓学习、强机制、显作用、活载体”，将党建工作与中心工作、重点任务有机结合，着力构建思想认识融合、组织发展融合、工作机制融合、责任落实融合、活动实践融合的“五融合”工作机制，把党建工作的“软实力”变成全面统揽体彩事业发展的“硬支撑”，实现党建、业务融合互促、同频共振，努力以高质量党建推进体育彩票高质量发展。

2021年是中国共产党成立100周年，“汇聚微公益 添彩新征程”中国体育彩票主题展在人民日报社新媒体大厦举办，全面展示了中国体育彩票的发展历程，以及体彩系统坚持党建引领、深入开展党史学习教育的典型事例，并且集中展示了体彩公益金对我国公益事业和体育事业发展作出的贡献，以此向建党百年献礼。

中国体育彩票还通过开展“党旗下的体彩人风采”主题宣传，展示了来自全国体彩系统一线优秀基层党组织和优秀党员的典型事例，展现了新时代体彩人的风采以及体彩系统党的建设取得的丰硕成果。

全国各地体彩也开展了一系列丰富多彩的学习教育活动，如主题党日、知识竞赛、演讲比赛；延安、井冈山、遵义党性教育培训班，兰考、古田干部教育培训班；唱歌、诗朗诵、演讲等文艺活动；红色运动会、徒步等体育赛事活动；爱心捐赠、义务植树等公益活动，使体彩党员在深刻感悟中国共产党百年奋斗光辉历史的过程中，激发信仰、获得启发、汲取力量。

牢记初心使命为群众办实事。2021年以来，体彩系统积极组织开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦群众“急难愁盼”突出问题，从国家彩票、公益彩票初心使命出发，站在人民的角度、社会治理的高度，抓好社会责任、公益实践、全民健身、开奖等重点民生项目，进一步健全为群众办实事长效机制，引导广大体彩党员守初心、担使命，坚定理想信念、强化为民情怀，切实把好事办实，把实事办好，办到群众心坎上。

2017年至2021年底，国家体彩中心通过派驻支教老师、改善教育硬件环境、捐助文体用品等形式，大力支持山西省繁峙县和代县的教育事业发展。国家体彩中心以党员、优秀职工为主组成支教队伍，先后在山西繁、代两县8所小学开展了18批次支教活动，共有137人参加，支教时间合计420余天，为两县的教育工作注入新的活力，为体教深度融合贡献体彩力量。

利民之事，丝发必兴。面对疫情他们冲锋在前、血库告急他们挽起衣袖、践行公益他们奋勇当先……体彩系统的广大党员干部牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，永远保持同人民群众的血肉联系。

为残障儿童送上关爱、为老党员送去温暖、让老旧小区换新颜、为森林公园添新绿、为学校建造图书馆、为村民举办联欢会……全国各地的体彩党员干部深入实际、深入基层，真实了解群众所思所想、所愿所盼，解决群众“急难愁盼”的具体问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

作为有35年党龄的老党员，北京体彩代销者唐永红从事体彩销售近20年。有人曾问他：“你就是卖彩票的，又是给抗击非典的医护捐款，又是给地震灾区捐款，又为支持武汉抗击新冠肺炎疫情捐了5000元，平时还积极参加公益活动，觉悟咋那么高呢？”

唐永红回答道：“体彩事业就是公益事业，我是一名共产党员，小小体彩实体店就是我为人民服务的阵地。无论是通过销售体育彩票为国家和社会筹集公益金，还是借助体彩公益平台参与更广泛的社会公益活动，这一切都是我身为共产党员与体彩人的责任与光荣。”这也是所有体彩党员的共同心声。

坚持从严治党防范化解隐患。党的十八大以来，中国体育彩票围绕“强党建、防风险、转方式、增后劲、促发展”的工作思路，以政治建设为统领，坚定不移贯彻落实全面从严治党新部署新要求，推进党风廉政建设和反腐败斗争，着力防范各类风险，持之以恒正风肃纪反腐，涵养风清气正政治生态。

全国各级体彩机构持续推进廉洁从业警示教育，在全行业内持续开展剖析讨论和对照整改，用身边人身边事教育警醒干部，举一反三、以案为鉴，不断巩固和扩大警示教育成果，真正把教育成果转化为体彩系统履职尽责的实际行动和工作成效。同时，通过集中学习、个人自学、线上培训、专题讲座等多种形式，开展系统性廉政理论学习，并通过签订《廉洁从业承诺书》，引导广大党员干部讲纪律、守底线、知敬畏，着力推进廉政风险防控求实效、落实处。

在风险防控方面，全国体彩系统始终坚持底线思维、强化风险意识，每年定期梳理排查全业务领域的风险，针对已排查出的风险点，各级彩票机构逐条制定防控措施，落实责任部门和责任人，明确完成时限，列入年度重点工作，形成了中国体育彩票风险库，构建体育彩票风险防控信息基础，形成流程驱动的常态化风险评估机制。

心中有信仰，脚下有力量。中国体育彩票将继续引导广大体彩党员干部深刻感悟信仰的力量，用更加坚定的信念、坚实的步伐，在工作中树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，站稳人民立场、强化为民情怀，真抓实干、艰苦奋斗，为推动中国体育彩票高质量发展不懈奋斗。（关言）

(责编：曹淼、李源)