金观平

原标题：稳物价须臾不可松懈

稳物价对稳经济大盘至关重要。日前召开的国务院常务会议指出，面对当前复杂严峻、通胀严重的国际环境，必须着力办好自己的事。

当前，全球通胀正愈演愈烈。5月份，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅达到8.6%，创下40年来新高，剔除食品和能源后的核心通胀率连续两个月同比涨幅超过6%；不少新兴经济体CPI涨幅超过10%，少数国家甚至达50%以上。6月份，欧元区通胀率按年率计算为8.6%，再创历史新高。

我国已深度融入全球经济，国际商品价格上涨客观上会加大输入性通胀压力。从5月份数据看，这种影响已经显现。比如，汽油、柴油和液化石油气价格分别同比上涨27.6%、30.1%和26.9%。

与“高烧不退”的国际通胀相比，我国物价能够保持总体稳定，来之不易、难能可贵。从宏观政策看，新冠肺炎疫情暴发以后，全球主要经济体普遍采取了超宽松的刺激政策来应对衰退，导致宏观杠杆率大幅上升，而我国一直坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币、不透支未来的宏观政策空间。

从供需条件看，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕。面对输入性通胀压力，我国坚持以人民为中心的发展思想，着力做好民生商品和大宗商品保供稳价工作，积极采取加强监测预测预警、稳定生产供应、增强储备能力、强化市场监管等一系列举措，千方百计稳物价，将输入性通胀影响控制在有限范围内。

保持物价稳定，事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。物价不稳会严重扰乱市场预期乃至整个经济运行秩序，甚至会影响社会稳定。今年以来，国际地缘政治复杂演变、国内出现新一轮疫情等一些超预期变化对我国经济造成影响，下行压力进一步加大。保持经济运行在合理区间，必须发挥好稳物价的支撑作用。

总体上看，我国重要民生商品供应充裕，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况。展望下半年，CPI将继续运行在合理区间，能够实现全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。但是，国际环境错综复杂，粮食、能源等大宗商品价格仍将高位震荡，稳物价绝不可松懈。

一方面，要高度重视保障我国粮食、能源稳定供应，这对稳物价、防通胀至关重要。要继续压实责任，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，抓好猪肉等菜篮子产品生产。保障电力煤炭等能源稳定供应，加快释放国内先进煤炭产能。另一方面，要在做好疫情防控的同时，进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。继续加大对市场主体的支持力度，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产。视情况适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按时足额发放价格临时补贴，切实缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，兜牢民生底线。

(责编：罗知之、杨迪)