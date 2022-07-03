人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

稳物价须臾不可松懈

金观平
2022年07月03日08:24 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：稳物价须臾不可松懈

稳物价对稳经济大盘至关重要。日前召开的国务院常务会议指出，面对当前复杂严峻、通胀严重的国际环境，必须着力办好自己的事。

当前，全球通胀正愈演愈烈。5月份，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅达到8.6%，创下40年来新高，剔除食品和能源后的核心通胀率连续两个月同比涨幅超过6%；不少新兴经济体CPI涨幅超过10%，少数国家甚至达50%以上。6月份，欧元区通胀率按年率计算为8.6%，再创历史新高。

我国已深度融入全球经济，国际商品价格上涨客观上会加大输入性通胀压力。从5月份数据看，这种影响已经显现。比如，汽油、柴油和液化石油气价格分别同比上涨27.6%、30.1%和26.9%。

与“高烧不退”的国际通胀相比，我国物价能够保持总体稳定，来之不易、难能可贵。从宏观政策看，新冠肺炎疫情暴发以后，全球主要经济体普遍采取了超宽松的刺激政策来应对衰退，导致宏观杠杆率大幅上升，而我国一直坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币、不透支未来的宏观政策空间。

从供需条件看，我国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕。面对输入性通胀压力，我国坚持以人民为中心的发展思想，着力做好民生商品和大宗商品保供稳价工作，积极采取加强监测预测预警、稳定生产供应、增强储备能力、强化市场监管等一系列举措，千方百计稳物价，将输入性通胀影响控制在有限范围内。

保持物价稳定，事关千家万户切身利益，事关经济社会发展大局。物价不稳会严重扰乱市场预期乃至整个经济运行秩序，甚至会影响社会稳定。今年以来，国际地缘政治复杂演变、国内出现新一轮疫情等一些超预期变化对我国经济造成影响，下行压力进一步加大。保持经济运行在合理区间，必须发挥好稳物价的支撑作用。

总体上看，我国重要民生商品供应充裕，不会出现物价全面上涨的“通胀”情况。展望下半年，CPI将继续运行在合理区间，能够实现全年3%左右的预期目标，PPI涨幅有望进一步回落。但是，国际环境错综复杂，粮食、能源等大宗商品价格仍将高位震荡，稳物价绝不可松懈。

一方面，要高度重视保障我国粮食、能源稳定供应，这对稳物价、防通胀至关重要。要继续压实责任，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上，抓好猪肉等菜篮子产品生产。保障电力煤炭等能源稳定供应，加快释放国内先进煤炭产能。另一方面，要在做好疫情防控的同时，进一步畅通物流特别是重点地区物流，维护产业链供应链稳定。继续加大对市场主体的支持力度，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产。视情况适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，按时足额发放价格临时补贴，切实缓解物价上涨对困难群众基本生活的影响，兜牢民生底线。

(责编：罗知之、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家铁路上半年累计发送货物19.46亿吨 同比增长5.5%
　　人民网北京7月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年1至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。 国铁集团货运部负责人介绍，今年上半年，国铁集团坚决做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供了强有力的运输支撑。…
市场监管总局：开通“层层加码”投诉渠道
　　人民网北京7月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，日前，市场监管总局根据国务院联防联控机制落实新冠肺炎疫情防控“九不准”要求，开通了公众反映市场监管部门“层层加码”的渠道，公众可就随意关闭保障正常生产生活场所问题进行投诉。 据了解，6月29日，市场监管总局发布了《关于投诉市场监管部门疫情防控“层层加码”问题的填写说明》（以下简称《说明》），公布了公众反映市场监管部门“层层加码”的邮箱：“zzccjm@samr.gov.cn”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部