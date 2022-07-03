本报记者 訾谦

原标题：国家铁路上半年累计发送货物同比增长5.5%

从国铁集团获悉，今年1至6月份，国家铁路货物发送量持续保持高位运行，累计发送19.46亿吨，同比增加1.02亿吨、增长5.5%，日均货物发送量等多项货运指标创造历史纪录。

国铁集团货运部负责人介绍，上半年，铁路货运发挥全国铁路“一张网”和集中统一调度指挥的优势，统筹运用线路、机车、车辆资源，充分运用配合防疫部分客车停开释放出的运输能力，深入开展货运增量大会战攻坚战，最大限度扩充铁路货运能力，畅通国民经济大动脉，为稳住经济大盘、助力复工达产提供充足铁路运力。1至6月份，国家铁路日均装车完成17.8万车，同比增加1万车、增长5.9%，单日货物发送量、货运周转量、装车数、卸车数等多项指标屡次刷新历史纪录。

在电煤保供方面，铁路部门对电煤运输需求做到“充分满足、应装尽装”，用好北煤南运、西煤东运主要通道能力，加大陕西、山西、内蒙古、新疆等主产区煤炭外运力度，浩吉、唐包、瓦日铁路煤炭运量同比分别增长49.5%、13.6%、25.6%。针对部分地区电煤供应紧张情况，先后下达15批电煤保供调度令，对13省272家电厂实行精准保供，解燃“煤”之急。1至6月份，国家铁路发送煤炭10.4亿吨，同比增长7.9%；其中电煤6.9亿吨，同比增长9.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤6464万吨，可耗天数25.4天，保持较高水平。

此外，铁路部门还精心制定物流方案，科学调配运力，开辟绿色通道，对关系国计民生的重点物资实行优先装车、优先挂运、优先卸车，同时积极推动“公转铁”运输，大力发展多式联运，提升综合运输服务能力。1至6月份，国家铁路集装箱日均装车41702车、发送1508万标准箱，同比分别增长19.9%、19.7%，铁水联运完成569万标准箱，同比增长31.1%；国家铁路发送粮食、化肥等涉农物资8826万吨，同比增长15.9%；中欧班列累计开行7473列、发送72万标箱，同比分别增长2%、2.6%，综合重箱率达98%。

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