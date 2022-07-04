全国工商联主席高端峰会在黑龙江举行
2022年07月04日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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本报哈尔滨7月3日电 （记者杨昊）2022全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推黑龙江高质量发展大会2日在黑龙江哈尔滨举行。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议并讲话。
高云龙指出，汇聚民营企业力量，对助力老工业基地焕发新机，推动东北经济振兴和高质量发展具有重要意义。希望民营企业牢记初心使命，坚定发展信心，弘扬优秀企业家精神；提高现代企业治理水平，努力建设世界一流企业；积极主动响应国家战略，发挥民营企业优势，为推动黑龙江高质量发展，实现全面振兴、全方位振兴贡献时代力量。
本次会议由全国工商联和黑龙江省人民政府共同主办，会议组织签约合作项目达124个，涉及数字经济、生物经济、冰雪经济、能源等17个产业领域。
《 人民日报 》（ 2022年07月04日 08 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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