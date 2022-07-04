产出更多高质量科普（创新谈）
科普快速发展的同时，也对科普自身的质量提出了更高要求。统筹知识输出与思维锻炼，兼具权威性和趣味性的高质量科普更受人们的欢迎
前不久，神舟十四号载人飞船顺利发射，新一批航天员进驻空间站，引发广泛关注。各大传播平台借机推出航天科普作品，有的采用长篇图文介绍飞行器知识，有的邀请业内专家在镜头前解读任务细节。“载荷”“交会对接”等航天术语不再晦涩难懂，也激发起广大青少年对航天的兴趣。
科普热不只在航天领域受追捧。动物、植物、地理、化学、物理等领域科普内容也受到网友的追捧。受众参与度高、传播速度快、话题更趋多元，科普这个“老课题”正在焕发新生机。科普快速发展的同时，也对科普自身的质量提出了更高要求。统筹知识输出与思维锻炼，兼具权威性和趣味性的高质量科普更受人们的欢迎。
做好高质量科普，必须坚持守正创新。维护科普内容的真实性、可靠性，尊重科学事实，是开展一切科普活动的前提和基础。单一刻板、照本宣科式的科普固然不受欢迎，但如果为了迎合流量而失真夸大的“速食”科普危害更大。尤其在健康医疗、食品安全等话题上，科普的趣味性首先应为准确性服务。不够严谨全面的科普，恰如空中楼阁，甚至可能造成一定程度的误解，使原本的科学传播舞台让位于一些“科学流言”。
做好高质量科普，需要明确科普对象。有位多年从事科普的科学家说：“我去讲课，满头白发的院士们‘直勾勾地’听，因为他们对自己专业之外的东西也很感兴趣。”在学科交叉和知识爆炸的时代，个体认知是有限的，只有认识到科普对象的广泛性和多样性，分清楚做的科普到底给谁看，才能有的放矢，针对不同人群采用不同语言风格、表达范式，做出特色、达到效果。
做好高质量科普，离不开科学家的积极参与。科学普及充满创造性，需要把艰深的知识用深入浅出的方式讲出来。科研人员是科普传播链条里不可或缺的一环，擅长科普的科研人员不仅能“抽丝剥茧”般输出最精髓的科学事实，往往还能帮助受众培养逻辑能力、创新思维。为此，从机制上激发科研人员的科普热情，从方法上引导科研人员掌握科普技巧，是科技界需要努力的目标。
科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。产出更多高质量科普，既是新时代的要求，也是社会受众的迫切呼唤。推动科学普及走向高效优质，将进一步提升全民科学素养，从而为建设社会主义现代化强国贡献力量。
《 人民日报 》（ 2022年07月04日 19 版）
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