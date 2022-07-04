当心！一大批“李鬼”APP在想方设法骗你的钱
以高额度、低利息、不查征信、到账快等夸张内容吸引眼球，用以筛选有借款意愿的诈骗目标，然后再以需要缴纳会员费、验资费、解冻费、保证金等多种名目实施诈骗……《工人日报》记者近日采访发现，一些诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台，推出大量“李鬼”APP。这些“李鬼”APP的logo与正规APP的logo非常相似甚至一模一样，因此容易让人信以为真，但这些APP的运营者，却在想方设法骗消费者的钱。
记者分析国家网信办反诈中心7月1日公布的典型案例发现，有的“李鬼”APP在消费者申请借钱之前就要求支付一些费用，在提现环节又要求支付验资费。例如，今年6月，山东消费者秦某在“马上金融”仿冒APP申请贷款10万元，平台要求先交1万元金融贷款保险，否则不能提现。秦某按要求交钱后依然无法提现，平台要求再交5万元验资费，并承诺会将保险费和验资费一并返还，秦某充钱后共计被骗6万元。
有的“李鬼”APP以手续费打折的名义诱导消费者升级VIP进行诈骗。例如，今年3月，河南消费者钱某在“长城资产”仿冒APP上进行期货投资。该平台客服以免费提供增值服务为由添加其微信，并告知钱某缴纳2.5万元即可成为“VIP用户”，可享受手续费打折并优先获取相关市场信息。钱某信以为真，便向指定账户进行了转账，最后被平台客服拉黑。
类似的“李鬼”APP还有很多。记者7月1日从国家网信办获悉，今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒APP4.2万个，并纳入国家涉诈黑样本库。目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址380.4万个、APP51.4万个。其中，已发现的假冒京东金融的APP共5677个，假冒马上金融的APP865个，假冒360借条的APP681个。
对此，360数科反诈专家提醒消费者，在正规金融机构和借款平台借款之前是不需要缴纳任何费用的。正规平台客服也不会通过国际电话、支付宝、个人微信联系用户，如果遇到客服发来身份证、工牌、公司营业执照、前台视频等“自证官方”的图片视频，务必保持警惕。同时，下载APP一定要通过正规的应用市场下载，不要扫描所谓“客服”等陌生人发来的二维码下载APP。
国家网信办有关负责人指出，诈骗分子利用仿冒投资平台诱导欺诈网民，让网民遭受严重的财产损失，应引起足够关注。APP商店等平台应加强对可供下载APP的安全性审核，防止虚假APP浑水摸鱼，坑害广大网民。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：依法严厉查处麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题
- 图片来源：市场监管总局 人民网北京7月3日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，针对新疆麦趣尔集团股份有限公司（以下简称麦趣尔公司）生产的2批次纯牛奶检出丙二醇问题，市场监管总局高度重视，第一时间督促新疆市场监管局对麦趣尔公司开展调查，依法处置。 据了解，新疆市场监管局和昌吉市场监管局立即组织对麦趣尔公司进行调查和对产品进行抽检，经初步调查分析，麦趣尔纯牛奶中检出丙二醇为企业在生产过程中超范围使用食品添加剂香精所致。…
相关新闻
- 评论
- 关注