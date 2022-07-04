原标题：当心！一大批“李鬼”APP在想方设法骗你的钱

以高额度、低利息、不查征信、到账快等夸张内容吸引眼球，用以筛选有借款意愿的诈骗目标，然后再以需要缴纳会员费、验资费、解冻费、保证金等多种名目实施诈骗……《工人日报》记者近日采访发现，一些诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台，推出大量“李鬼”APP。这些“李鬼”APP的logo与正规APP的logo非常相似甚至一模一样，因此容易让人信以为真，但这些APP的运营者，却在想方设法骗消费者的钱。

记者分析国家网信办反诈中心7月1日公布的典型案例发现，有的“李鬼”APP在消费者申请借钱之前就要求支付一些费用，在提现环节又要求支付验资费。例如，今年6月，山东消费者秦某在“马上金融”仿冒APP申请贷款10万元，平台要求先交1万元金融贷款保险，否则不能提现。秦某按要求交钱后依然无法提现，平台要求再交5万元验资费，并承诺会将保险费和验资费一并返还，秦某充钱后共计被骗6万元。

有的“李鬼”APP以手续费打折的名义诱导消费者升级VIP进行诈骗。例如，今年3月，河南消费者钱某在“长城资产”仿冒APP上进行期货投资。该平台客服以免费提供增值服务为由添加其微信，并告知钱某缴纳2.5万元即可成为“VIP用户”，可享受手续费打折并优先获取相关市场信息。钱某信以为真，便向指定账户进行了转账，最后被平台客服拉黑。

类似的“李鬼”APP还有很多。记者7月1日从国家网信办获悉，今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒APP4.2万个，并纳入国家涉诈黑样本库。目前，国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址380.4万个、APP51.4万个。其中，已发现的假冒京东金融的APP共5677个，假冒马上金融的APP865个，假冒360借条的APP681个。

对此，360数科反诈专家提醒消费者，在正规金融机构和借款平台借款之前是不需要缴纳任何费用的。正规平台客服也不会通过国际电话、支付宝、个人微信联系用户，如果遇到客服发来身份证、工牌、公司营业执照、前台视频等“自证官方”的图片视频，务必保持警惕。同时，下载APP一定要通过正规的应用市场下载，不要扫描所谓“客服”等陌生人发来的二维码下载APP。

国家网信办有关负责人指出，诈骗分子利用仿冒投资平台诱导欺诈网民，让网民遭受严重的财产损失，应引起足够关注。APP商店等平台应加强对可供下载APP的安全性审核，防止虚假APP浑水摸鱼，坑害广大网民。

(责编：赵竹青、陈键)