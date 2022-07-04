世界银行：18亿人口面临特大洪水风险
2022年07月04日08:24 | 来源：科技日报
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原标题：世界银行：18亿人口面临特大洪水风险
《自然·通讯》杂志近日发表的一项研究认为，18.1亿人或暴露于百年一遇、淹没深度超过0.15米的洪水事件。这一研究还发现，7.8亿生活水平低于每天5.50美元的人受到这些洪水威胁，或影响有针对性的缓解措施和政策。
洪水是最普遍的自然灾害，对较低收入国家冲击尤为严重。气候模型表明，在非洲、亚洲和拉丁美洲洪水频率可能大增，对社会经济发展造成威胁。虽然在地方或国家层面已经有过洪水暴露评估，但缺乏全球评估，使人们对较低收入国家和地区的洪水影响了解有限。
来自世界银行的研究人员此次展示了188个国家的高分辨率全球暴露评估，使用来自地形和水文模型的洪水数据，以及利用人口地图评估洪水暴露风险。他们将之与世界银行全球国家级贫困信息图的贫困估测相结合发现，全球23%的人口（18.1亿人）可能在百年一遇的洪水事件中，暴露于深度超0.15米的洪水中。
这项研究还发现，面临洪水暴露的人有89%居住在中低收入国家。研究人员表示，超过7.8亿每日生活费低于5.50美元的人面临高洪水风险，凸显了洪水暴露与贫困的关系。（记者张梦然）
(责编：赵竹青、陈键)
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