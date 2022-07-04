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尚德机构助力社工学员提升效率、充实自我

2022年07月04日15:00 | 来源：环球网
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原标题：精细讲解+优质题库，尚德机构助力社工学员提升效率、充实自我

“老师讲课十分细致，会将每个知识点都涉及到，还会告诉我们考试大纲的最新变化和趋势。另外，每天都会有配套的练习题，让我不断巩固、加深印象。”近日，刚刚在尚德机构参加完社会工作者职业水平考试（下称“社工考试”）培训的马天培表示。

马天培参与的培训，是尚德机构2021年发起的“互联网+职业教育”项目“尚进生计划-社工培训”的最新成果。尚德机构相关负责人表示：“社会工作是当代社会不可或缺的重要组成部分，社工‘助人自助’的精神值得敬佩和学习。尚德机构希望通过社会工作者职业水平考试等系列培训和服务，帮助社工群体提升专业化、职业化水平，为扩大专业社会工作人才队伍、支持社会工作发展贡献力量。”

马天培是北京市朝阳区的一名社会工作者，在目前的岗位上已经工作了七年。近年来，包括北京在内的全国各省、市纷纷出台相关规定，要求社会工作者必须在入职两年内通过社工考试。据了解，社工考试为全国统一命题，难度较大，通过率较低。据统计，2014年至2020年的全国平均通过率约为26%，而2021年题目难度进一步增加，通过率不到10%。

“考试分为初级、中级和高级，我在2019年考过了初级，后面就一直在准备中级的考试。中级比初级多一门课，而且考得更细致和深入。我去年考了一次没有考过，那会也有参加培训，但是就只有听课，没有看书，也没有尚德这样配套的练习题和老师的督促指导，听完就过了，去考试的时候一紧张，很多知识想不起来，答题就比较慢，最后题目都没有做完。我们一起参加培训的同学也基本没有考过的。”马天培回忆道。

她进一步表示，但尚德机构的老师与此前培训的老师不同，非但讲课仔细，而且十分负责，每天都会在学员群内布置学习和练习的任务，并且监督每个人按时完成。尤其是老师给的习题，考查的也都是十分细致而全面的内容，马天培对着题目在书里寻找答案，不知不觉间就把书中的重点内容又过了一遍。

“以前我只总结大的知识点，就觉得我会了，但是去考试的时候发现，它是多个知识点串在一起考查。今年在尚德老师的指导下，我发现连书上注释的小字也要看进去，才能理解不同知识点之间的差别。另外，我也意识到可以先做多选题，再做单选题，这样就算最后时间不够了，单选题也能拿个几分。”马天培笑言。

马天培不知道的是，在授课教师的背后，还有尚德机构的整个教研团队，以及科研团队。在他们的努力和赋能之下，才有了老师对每个知识点深入浅出的讲解，对考试范围和对应习题的精准把握，以及对学员们日常学习 进度的设置和把控。

作为深耕成人教育19年的企业，尚德机构在教学教研等方面拥有独到的优势，多年来的成熟经验让尚德机构更了解成人学员的需求。自成立以来，尚德机构一直坚持在招聘和培养优秀教师方面投入大量心血和成本，集合整个集团的资源支持并鼓励教师随时进行教学改进、教研创新，并通过各类内部分享、培训、竞赛等，不断提升教师综合素质，帮助他们在认知用户、教案编写、重难点讲解、知识点串联、调动学员积极性等方面全面提升。

而科研团队通过对大数据、人工智能等前沿科技的应用，帮助学员高效利用碎片化时间，提高学习效率和学习体验。学员的出勤、错题、学习 进度等指标都会自动统计，各类知识点、真题、解析等也会按照重要程度和难度进行分层，大大节省了老师和学员的时间和精力。学员在学习过程中，可以按照尚德机构为其规划的路径不断提升，有的放矢地完成学习目标。

在尚德机构的帮助下，马天培每天白天看书，晚上听课做题，每天大约学习两小时。在尚德机构老师的督促和帮助下，她虽然工作忙，也能完成每天的任务。“我感觉这段时间还是挺充实的。另外学习的内容是与社区工作息息相关的，所以对社区工作是有一些帮助。”马天培表示。

原定于6月19日举行的2022年社工考试取消，马天培和她的同学们只能延期再考。但经过一个半月的培训后，马天培觉得心里更有底了。她说：“我打算今年接着学，先把书都过一遍，然后跟着老师的节奏走，把知识点都熟悉起来，再反复去做配套的练习题，培养感觉，加快做题速度，下次应该就能通过了。”

(责编：曹淼、李源)

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