原标题：趣丸科技：引领新青年兴趣正向发展

兴趣社交、兴趣消费、兴趣择业……近年来，“兴趣”一词成为当今青年行为活动及建立连接的关键词。在这个经济社会高速发展时期，他们拥有更强的自我意识和更开放的梦想，擅长以兴趣为导向去找到自己的归属感，甚至是职业方向。趣丸科技成立八年以来，一直致力于为用户打造多元化的互动场景，通过科技为年轻人提供兴趣发展的平台。

为了让青年获得更多的发展机会和更广阔的成长舞台，趣丸科技于近期正式宣布推出“兴趣向上计划”。该计划将围绕音乐、电竞、游戏、配音等多个领域，提供兴趣分享、才艺展示、创作扶持等方面的资源和平台，为广大怀抱兴趣和热忱的青年搭建“兴趣向上”通道，引导青年群体正向发展，挖掘自身潜能实现自我价值，从而为新时代社会发展注入新动能。

相关数据显示，56.2%的受访青年认为兴趣圈可以帮助年轻人增长见识，获得新技能。

趣丸科技作为一家用科技创新服务于年轻人的企业，致力于为全球用户打造多元化娱乐互动场景，构建起集兴趣社交、电子竞技、互动娱乐于一体的产业生态，为大批志趣相投的年轻人提供了展示自我、丰富精神世界的平台，并且希望通过科技创新为他们提供平台和机会的同时，也正向引导他们职业化发展。此次 “兴趣向上计划”的推出，也是趣丸科技“兴趣创造价值”的全新品牌理念首次亮相，希望以此为导向，帮助和鼓励青年群体积极拥抱兴趣爱好，从兴趣中发掘自身的闪光点，为之付出努力实现自我价值，创造多元化的精彩人生。

据介绍，趣丸科技依托自身业务资源及用户群特点，分阶段从多个领域开展创意十足、形式丰富的系列活动。目前，“兴趣向上计划”游戏通道已经开启，号召“脑洞”青年踊跃创作，活动最终遴选出4件作品作为全球限定款，免费发行供爱好者收藏。接下来，活动还会陆续开启电竞、音乐等通道，邀请各界青年踊跃参与挖掘潜能，展现粤港澳大湾区新时代青年积极昂扬的精神风貌。

随着粤港澳大湾区的建设逐步深入，广东积极引入赛事和电竞产业链相关企业。作为广东电竞企业，TT电竞目前已构建起以电竞俱乐部、电竞赛事、电竞教育等多业务协同的立体生态。

趣丸科技在推动电竞产业良性发展的同时，更希望将年轻人的兴趣赋能于产业发展。为了给社会输送更优秀的电竞人才，先后与中山大学旅游学院、广州体育学院、广东省电子竞技运动协会等单位合作，开展电竞与文旅融合发展研究课题、共建电子竞技复合型人才培养平台和产业链生态圈、孵化器。

同时，为了让更多年轻人深度了解中国传统文化，趣丸科技还将电竞与城市文化相结合，支持旗下广州TTG电竞战队与南越王博物馆、广州乞巧文化节等深度合作，体验传统手工艺和非遗文化，以电竞选手的影响力带动年轻群体关注传统手工艺和非遗文化，探索电竞+文旅产业融合新方向。趣丸科技创始人兼CEO宋克表示：“作为一家科技企业，我们始终坚守初心聚焦行业健康发展，在不断提升科技创新能力的同时，也希望助力当代青年人兴趣正向发展，为社会可持续发展贡献力量，创造更大的社会价值。”

(责编：曹淼、李源)