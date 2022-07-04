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国家能源集团举办“喜迎二十大 建功十四五”主题宣讲活动

2022年07月04日11:23 | 来源：国家能源投资集团有限责任公司
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原标题：国家能源集团举办“喜迎二十大 建功十四五”主题宣讲活动

　　7月1日，国家能源集团举办“喜迎二十大 建功十四五”主题宣讲活动。此次宣讲由国家能源集团工会组织，是国家能源集团“喜迎二十大 建功‘十四五’”主题宣讲活动的首场宣讲，也是国家能源集团庆“七一”、喜迎党的二十大召开的一项重要活动，旨在大力宣传广大干部职工听党话跟党走，勇于开拓创新，在平凡岗位绽放光彩的奋斗故事，进一步增强信念、增进信心，奋力开创建设具有全球竞争力的世界一流能源集团新局面。来自榆林化工、龙源电力、雁宝能源、国电电力、浙江公司、湖北公司、国华投资、大渡河公司、黄骅港务、神东煤炭等10家子分公司的13名宣讲者，围绕党建引领、能源保供、绿色转型、科技创新等主题开展宣讲，故事生动精彩、催人奋进，充分展示了国家能源集团大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，全面履行“能源供应压舱石、能源革命排头兵”的公司使命，加快建设具有全球竞争力的世界一流示范企业的良好形象。

　　宣讲活动以“现场宣讲＋视频会议”形式召开，共有一万四千余人观看本次宣讲活动。

(责编：曹淼、李源)

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