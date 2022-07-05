本报南宁7月4日电 （记者庞革平）广西近期积极举办2022年二季度招商引资重点项目签约活动，重点签约洽谈成熟、符合当地产业发展政策、具有引领带动作用的重大产业类投资合作项目。14个市及多个县（市、区）、开发区组织签约重点项目282个，项目总投资1610亿元。

广西各地紧抓重点产业链招商，在引进龙头企业、补链企业和优质项目上下功夫。据统计，截至6月底，自治区打造的15条重点产业链新签项目超1300个，总投资约占全区总量的90%，主要涉及现代农业、轻工纺织、机械装备制造、生物医药等产业；全区新引进“三类500强”、专精特新等强优企业46家，新签强优企业投资项目超200个，总投资约占全区总量的44%。

《 人民日报 》（ 2022年07月05日 10 版）

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