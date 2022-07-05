胡喆、李国利

这是珍贵的“天地同框照”。

2021年6月23日，习近平总书记来到北京航天飞行控制中心，同正在天和核心舱执行任务的神舟十二号航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波亲切通话。

习近平总书记说：“看到你们状态很好、工作顺利，大家都很高兴。建造空间站，是中国航天事业的重要里程碑，将为人类和平利用太空作出开拓性贡献。你们是新时代中国航天事业无数奋斗者、攀登者的代表。希望你们密切配合，圆满完成后续任务！祝你们在太空工作生活顺利，我们在北京等候各位凯旋！”

中国载人航天工程从1992年正式批准实施，至今已走过整整30年。在太空建造空间站、拥有一个属于中国人“自己的家”，曾是无数航天人的梦想。

如今，这个梦想正在一步步成为现实。

神舟十号、十一号、十二号，习近平总书记曾三次同正在太空执行任务的航天员“天地通话”。

时针拨回到9年前，2013年6月11日，酒泉卫星发射中心航天员公寓问天阁。习近平总书记来到这里，亲切看望执行神舟十号载人飞行任务的航天员聂海胜、张晓光、王亚平。

习近平总书记十分关心执行神舟十号载人飞行任务的3名航天员。飞船发射之前，他专门指示有关方面，一定要让航天员在太空吃上粽子，过一个有特殊意义的端午节。

6月24日，总书记又来到北京航天飞行控制中心同航天员通话，为航天员加油鼓劲，对他们提出殷切期望。

总书记说：“航天梦是强国梦的重要组成部分。随着中国航天事业快速发展，中国人探索太空的脚步会迈得更大、更远。”

2016年11月9日下午，习近平总书记来到中国载人航天工程指挥中心，同正在天宫二号执行任务的神舟十一号航天员景海鹏、陈冬亲切通话。

看到航天员状态很好，总书记非常高兴。他说：“你们团结协作、迎难克坚，体现了一流的、过硬的素质。”

景海鹏、陈冬胜利凯旋后，习近平总书记在北京人民大会堂会见天宫二号和神舟十一号载人飞行任务航天员及参研参试人员代表时，又同他们亲切交谈。

当得知景海鹏在太空度过了自己50岁的生日，总书记对他说，“高水平”的生日！

从一人一天进入太空，到多人多天进入太空，再到驻留太空3个月、6个月……中国人的飞天梦伸向更远的天际。

2022年6月5日，神舟十四号载人飞船在酒泉卫星发射中心成功发射，任务期间将全面完成以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的天宫空间站建造，建成国家太空实验室。

星辰大海再扬帆。航天梦必将托举强国梦驶向更加浩瀚广阔的宇宙，创造更多属于中国航天事业的新奇迹。（新华社记者胡喆、李国利）

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