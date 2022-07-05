丁锡国、席敏

湖南省湘乡市金薮乡江家村的稻田里，还在灌浆期的早稻，穗子在一天天下沉；中稻已长到一掌余高，满眼青绿。夏收即将到来，村民甘秋中充满期待。

今年，甘秋中种植的双季稻、单季稻在800亩左右。他把别人不愿种的地包括抛荒地流转过来，成为全村第一种粮大户。

甘秋中说，只种几亩水稻，肯定不划算，一次种上几百亩，积少成多，也是不错的生意。

这是地处湘中的山村。青翠的山脚下，多是二层以上的漂亮楼房。全村约有1200名劳动力，其中1000人左右常年在外务工或做生意。最严重时村里大约五分之一的耕地抛荒。有的荒芜10多年，杂树长到了碗口粗。

近几年，为鼓励农民种粮，各级政府出台许多高“含金量”的政策。多年在建筑工地当包工头的甘秋中，很快从中琢磨出了门道：买农机，是投入的大头，国家有补贴，可以少花不少；收入，地里的水稻产出有一块，同时各级政府发放的补贴越来越多，标准在不断提高，两项加起来也是不小的数目；更重要的是，国家重视粮食生产，值得长久干。

2017年，甘秋中开始流转土地种水稻，从80亩起步，第二年扩大到200亩。小试牛刀，他尝到了甜头。从2019年起，他开始购置收割机、插秧机、播种机等，到目前为止，已在农机上投入30多万元，耕种面积也不断增加，350亩、500亩、700亩，今年扩大到800亩左右。

一条小道，把成片的稻田分割开来。甘秋中和10多名村民正在田间劳作，间苗、打药、引水……眼下正值农忙，每天需要雇工20人左右。一年下来，甘秋中支付给村民的工资约有20万元。他笑着告诉记者，种水稻还是有搞头的，扣除各种费用，一年能收入10多万元。

包括甘秋中在内，江家村已有2户水稻种植面积超过600亩，另有2户在100亩左右。村党总支书记、村委会主任刘立新说，去年全村还有140亩抛荒地，经过改造后，今年基本上流转给种粮大户耕种了。

新华社长沙7月3日电

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