薛砚

原标题：【走进县城看发展】榆中县：向宜居宜业现代新城迈进

榆中县，素有“丝路重镇、省城咽喉”美誉，它既是省城兰州的城市副中心，更因境内“陇上屋脊”马啣山、“陇右名山”兴隆山的秀美风光成为兰州的“天然氧吧”。“天下黄河第一镇”青城古镇则见证着榆中县翻天覆地的时代变迁。

从千年古县蜕变为一座现代新城，如今的榆中县处处焕发出现代都市的气息。

今年4月，作为榆中生态创新城首个科创单元的科创中心项目通过竣工验收。这个项目将成为榆中县推动科技企业孵化及招商、对外宣传展示前沿科创成果的重要平台。

走进科创中心，一座四层高的不规则异形体建筑让人耳目一新，阳光透过网状钢架结构洒在落地玻璃窗上，显得熠熠生辉。站在顶层向下望去，八角形凹槽式的地下展馆尽收眼底。简洁明快的几何形态建筑配以自然美观的绿植，既彰显了科技创新的尖端性，也体现了绿色发展的和谐之美。

“绿色发展理念贯穿于项目设计建设的始终。”榆中生态创新城科创中心项目总工薛吉林告诉记者，“地上建筑的顶层铺设了太阳能节能装置，地下展馆出口处延伸部分的建筑体也采用了绿色环保、经久耐蚀的透光混凝土，装饰效果更具艺术感、科技感。”

近年来，乘着“一带一路”、黄河流域生态保护和高质量发展、兰西城市群、兰白都市圈、兰州“一心两翼”等国家省市发展叠加机遇的东风，榆中县以乡村振兴、新型城镇化、榆中生态创新城为3个重点，全力打造品质榆中，城市功能日益完善，城乡面貌焕然一新，县域经济增长质量和效益不断提高。

悠悠万事，民生为大。一座城市要迈向现代化发展，必须以保障和改善民生为根本出发点和落脚点。

“现在生活条件越来越好了。去年改造以后，院子里的破旧炭房都拆掉了，空间更大，垃圾集中收集，小区打造得像公园一样，住着更舒坦了。”正在小区亭子里纳凉的78岁老人崔玉英深有感触地说道。

去年，榆中县对全县2000年底以前建设的106个老旧小区进行改造。项目不仅将多个小区连片整合，改造提升老旧小区供水、排水、供电、供气、供热、路面等市政配套设施，还对老旧小区建设的危旧炭房进行拆除。

“部分老旧小区在建设之初，为住户配置了用于存储煤炭的独立小平房，现在多用于放置杂物，连排成片，不仅占用公共空间，年久失修更成为危房，存在很大安全隐患。因此我们将其全部进行拆除，改为绿化带、休闲长廊及凉亭等。”榆中县住建局物业管理所干部祁长征介绍说，“另外，我们还增加停车位、微型消防站，设置了垃圾分类集中投放点，安装照明、智能安防门禁等提升改造设施，小区功能空间进一步完善。”

城市管理日渐完善，市民住得舒心、过得顺心，更有归属感。近年来，榆中县坚持把解决民生问题作为施政所向，财政用于民生支出占比保持在80%以上。

为适应新型城镇化建设对教育的需求，加快破解县城学位紧缺的问题，榆中县通过新建、改扩建及爱心企业捐建、小区配建移交公办等方式，累计新增学前、义务教育、高中学位1.7万余个，有效解决了学位紧张、入公办幼儿园难的问题。

“近年来，榆中县级财政对教育的投入是巨大的。我们千方百计持续扩大教育资源，不断提升教育质量，推动学生全面发展。”榆中县教育局副局长谈应峰说，“如今，榆中青少年校园足球品牌叫响全国，创建国家级青少年校园足球学校19所、市级特色学校20所；建成130个校园人工草坪足球场，在全省率先实现学校足球场全覆盖；榆中县被教育部评为‘全国青少年校园足球试点县’‘首批全国县域足球典型县’。”

今年9月，榆中县面积最大的教育园区——榆中县崇文实验学校将迎来第一批学生入学。

这座学校占地近200亩，涵盖小学、初中、高中三个学部，每个学部均建有体育场、排球场、篮球场、足球场。学校还建有容纳1500人用餐的食堂，集50米泳道游泳馆、乒乓球馆、羽毛球馆、篮球馆于一体的大型多功能体育馆，可容纳600人的多功能报告厅，可供2400人住宿的学生公寓，以及大型地下停车场……这所高品质现代化公办学校将开启榆中教育的新篇章。

与此同时，近年来，榆中县高原夏菜等现代农业不断壮大，园区建设强力推进；工业趋向多元化链条化发展，初步形成了冶金建材、生物医药等12个门类产业体系；服务业实现融合化全域化发展，榆中成为兰州市区产业出城入园优选地；素朴·李家庄、老家·浪街等旅游景区多点开花，实现人气和效益双丰收……

处处彰显活力、释放魅力、蕴藏动力，榆中县正昂首阔步向宜居宜业现代新城迈进。

(责编：杨曦、初梓瑞)