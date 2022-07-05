原标题：交通银行加强信贷投放力挺中国制造

交通银行坚决贯彻党中央决策部署，积极落实国务院全国稳住经济大盘电视电话会议精神，发挥国有银行主力军作用，以高度的责任感和使命感全力以赴稳住经济基本盘，以实际行动服务“国之大者”。

截至5月末，交行人民币对公实质性贷款较年初增长9.23%，5月当月增量及较同期增量均位于国有大行前列。特别在支持制造业高质量发展领域，截至5月末，交行制造业贷款增速已达到去年全年水平，制造业中长期贷款增速近30%。

今年4月，交通银行印发支持制造强国行动方案，明确制造业重点领域业务发展目标，聚焦新一代信息技术、生物技术、高端装备制造等先进制造领域，积极满足光刻机、高端芯片、航空发动机等“卡脖子”关键领域核心企业的融资需求。

北京某光电技术公司主要从事集成电路光刻机光源及相关产品研发和制造，属国产光刻机“卡脖子”技术攻关的核心零部件之一。交通银行北京市分行通过实地调查，了解到企业与下游装备制造核心企业已签订采购协议，且拥有较强的研发实力，在风险基本可控的前提下，为其制定完善了授信合作方案。目前，交行对该企业授信已增至1亿元，有效满足了企业技术攻关创新和关键零部件采购等较迫切的融资需求。

在疫情反复、原材料价格高企的情况下，交行广东省分利用“离岸牌照”优势，个性化匹配某家用电器制造行业龙头企业的金融需求。经过多轮商榷，成功为该公司落地1.45亿美元离岸直贷业务和5亿元人民币流动资金贷款。

“我行灵活运用总行支持大湾区发展政策及离在岸一体化授信政策，为客户提供本外币一体化的全方位金融服务，支持公司资金需求的同时，也大幅降低了融资成本。”同时，通过专业的授信报批、外债登记、外汇风险管控等配套服务获得企业高度好评。

浙江某民营制造业集团是中国自主品牌汽车的领军企业。受本轮上海疫情影响，该集团的供应链也受到了一定的影响。5月，在了解到该集团提款需求后，交行浙江省分行按照“特事特办、急事急办”的原则，为其投放3亿元民营制造业贷款。据悉，未来双方将进一步拓宽包括新能源汽车在内的合作领域，推动民营制造业企业转型升级，做大做强。

邵阳某智能制造公司是一家面向全球客户的智能家电制造企业。今年以来，受国际经济形势影响，公司的销售资金回款变缓导致资金短缺。4月下旬，因邵阳市疫情防控需要，公司暂停开工，近千人工资等着发放，100余家上游原材料供应商数千万货款等着支付，接踵而来的难题急坏了企业负责人。

急客户所急，交行湖南省分行迅速为其制定流动资金贷款授信方案，并在2个工作日内为企业发放6000万元贷款，解决了公司燃眉之急。“多亏了交行的支持，高效率的贷款投放让我们公司能够按质按量完成后续的生产工作，帮助我们顺利渡过眼前难关，感谢交行！”

保障实体经济领域产业链上下游平稳运行是当前稳经济的重中之重。交行深圳分行不断加强对产业链供应链的金融支持，保障金融服务“不掉链”。截至上半年末，该行产业链融资业务量达110亿元，较去年同期增长45%。

深圳某智能终端企业的经销商分布全国各地。受疫情影响，传统的线下融资模式已无法满足需求。针对提款需求急、单笔金额小、融资频率高、回款周期短等难点，交行深圳分行迅速联合该企业搭建供应链融资平台，在订单数据、贸易背景材料、融资申请材料等方面全部实现电子交互，全流程线上放款。据悉，该项目今年以来，为该企业下游经销商融资放款超过500笔，累计发放金额达25亿元。

据了解，交通银行总行已经将制造业中长期贷款纳入公司业务专项行动，引导全行围绕总量增、结构优目标加快转型。各分行在总行政策基础上，用好自身资源，出台了各类有特色的区域投放支持政策，力挺中国制造。

(责编：曹淼、李源)