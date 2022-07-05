原标题：下架1612个虚假同质化视频 抖音严打仿冒蹭热高考行为

近日，抖音发布消息表示发现少数帐号存在仿冒、蹭热高考热点现象。对此，抖音予以了严厉打击，共封禁帐号26个，下架视频1612个。

抖音称，其在日常巡查中发现，针对近期的高考等热点事件，个别帐号为引发关注，在高考结束当天，就开始发布“恭喜某某状元郎”“合计总分700以上”等虚假且高度同质化内容。对于上述损害社区正常秩序的言行，抖音表示予以了坚决打击。据悉，抖音已经下架相关视频1612个，封禁帐号26个，精准抹除上述帐号以违规方式获取的新粉丝2640个。

抖音呼吁，广大用户与平台一起共同维护健康有序的网络生态，如发现平台存在任何不当蹭热博关注的违规行为，可以在视频页面举报或发送详情至举报邮箱。 对于涉嫌违法犯罪的行为，抖音也表示将积极配合有关部门进行打击。

(责编：董童、李源)