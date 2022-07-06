本报记者 韩 鑫

轻工业涉及吃穿住行等多个领域，既关乎百姓生活品质，也关乎工业经济发展。日前，工信部等5部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显，服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强。

作为我国传统优势产业和重要民生产业，轻工业涉及国民经济的20个大类、68个中类行业。“经过多年发展，我国已成为名副其实的轻工业大国。”工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，2021年，轻工业以占全国工业13.4%的资产，实现了全国工业16.9%的工业增加值、17.5%的营业收入和16.2%的利润总额，全行业出口突破9000亿美元，100余个品类产品产量居世界第一。

今年以来，轻工业发展面临种种困难挑战，仍展现出良好韧性。1—5月，电池、玩具等行业增加值均实现两位数增长；8种重点轻工商品累计出口额1887亿美元，同比增长9.3%，箱包、鞋靴、玩具出口增速超过20%。

产业规模不断壮大的同时，轻工业发展也面临中高端产品供给不足、整体创新能力不强等问题，品牌竞争力仍有较大提升空间。为提升产业供给水平、更好培育新增长点，《意见》提出了一系列举措。

加快补链强链。何亚琼介绍，工信部等5部门将组织行业协会、研究机构、骨干企业等机构，编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，加强风险评估，推动补链固链强链。

升级创新产品。近年来，工信部每年发布升级和创新消费品指南，已发布431项轻工产品，轻工消费品的品种丰富程度明显提升，智能终端、智能家电等不仅满足了国内多样化需求，还畅销海外。按照《意见》，下一步将围绕健康、育幼、养老等需求，大力发展功能食品、婴童用品、适老化家电家居等轻工产品。

强化质量保障。扩大优质产品供给，提升品质是关键。通过开展质量提升行动，目前我国家电、制鞋等领域与国际的标准一致性程度达到95%以上。《意见》提出，推动企业建立健全质量管理体系，提升产品舒适性、安全性、功能性。相关部门表示，将加快家用电器、家具、照明电器、婴童用品等领域强制性国家标准制修订，优化推荐性国家标准、行业标准、团体标准供给。

《 人民日报 》（ 2022年07月06日 18 版）

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