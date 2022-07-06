人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

轻工业综合实力提升  高质量发展步伐加快（新视点）

本报记者  韩  鑫
2022年07月06日05:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　轻工业涉及吃穿住行等多个领域，既关乎百姓生活品质，也关乎工业经济发展。日前，工信部等5部门联合印发《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》），提出到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显，服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强。

　　作为我国传统优势产业和重要民生产业，轻工业涉及国民经济的20个大类、68个中类行业。“经过多年发展，我国已成为名副其实的轻工业大国。”工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，2021年，轻工业以占全国工业13.4%的资产，实现了全国工业16.9%的工业增加值、17.5%的营业收入和16.2%的利润总额，全行业出口突破9000亿美元，100余个品类产品产量居世界第一。

　　今年以来，轻工业发展面临种种困难挑战，仍展现出良好韧性。1—5月，电池、玩具等行业增加值均实现两位数增长；8种重点轻工商品累计出口额1887亿美元，同比增长9.3%，箱包、鞋靴、玩具出口增速超过20%。

　　产业规模不断壮大的同时，轻工业发展也面临中高端产品供给不足、整体创新能力不强等问题，品牌竞争力仍有较大提升空间。为提升产业供给水平、更好培育新增长点，《意见》提出了一系列举措。

　　加快补链强链。何亚琼介绍，工信部等5部门将组织行业协会、研究机构、骨干企业等机构，编制家用电器、塑料制品、化妆品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，加强风险评估，推动补链固链强链。

　　升级创新产品。近年来，工信部每年发布升级和创新消费品指南，已发布431项轻工产品，轻工消费品的品种丰富程度明显提升，智能终端、智能家电等不仅满足了国内多样化需求，还畅销海外。按照《意见》，下一步将围绕健康、育幼、养老等需求，大力发展功能食品、婴童用品、适老化家电家居等轻工产品。

　　强化质量保障。扩大优质产品供给，提升品质是关键。通过开展质量提升行动，目前我国家电、制鞋等领域与国际的标准一致性程度达到95%以上。《意见》提出，推动企业建立健全质量管理体系，提升产品舒适性、安全性、功能性。相关部门表示，将加快家用电器、家具、照明电器、婴童用品等领域强制性国家标准制修订，优化推荐性国家标准、行业标准、团体标准供给。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月06日 18 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
支持小微企业发展 “助微计划”推进会在京召开
　　人民网北京7月5日电 （记者夏晓伦）“要高度重视支持小微企业发展。只有小微企业健康发展，市场主体活力得到充分激发，才能为稳住经济大盘积蓄基本力量。…
“小菜园”结出“收益果” 驻村书记变卖菜能人
　　“今年真好！驻村工作队的闫书记又来帮我们销售黄瓜了，我的小园已经卖了两茬，今年比往年情况好，而且不用去城里早市摆摊那么麻烦，闫书记人脉广，路子多，对我们各家小菜园增产增收太有好处了。”黑龙江省讷河市二克浅镇合发村三屯村民温祥拿着卖黄瓜的钱，乐的合不拢嘴。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部