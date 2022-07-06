人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）据水利部消息，为依法打击妨碍河道行洪、影响水库大坝等防洪工程安全的违法行为，确保防洪安全，水利部从2022年3月起开展防汛保安专项执法行动。截至5月底，专项执法行动取得积极成效，共收集问题线索4146条，正式立案405件。

灵宝市某公司未经批准在黄河三门峡库区河段河道管理范围内采砂现场。来源：水利部网站

一是检视短板弱项，明确执法重点。各地各单位深刻汲取郑州“7·20”特大暴雨灾害教训，全面复盘，深入检视水行政执法的短板弱项，进一步明确本地区执法重点。河南省针对水事违法行为敏感地段、易发水域，加大巡查频次，派人24小时驻守，确保及时发现、及时查处水事违法行为。

二是注重协调联动，形成工作合力。河湖、水旱灾害防御、运管、监督等部门，将妨碍河道行洪突出问题排查、汛前工程隐患排查检查、安全生产监督检查等发现的违法行为问题线索，及时移交水行政执法部门。执法部门认真核查、严肃查处，及时反馈，切实形成监管和执法的工作合力。

三是强化流域治理，加大协调监督。各流域管理机构除抓好直管河段和工程的执法工作外，还需掌握流域各省专项执法行动的进展情况，加大对重点案件的指导、督办和监督检查。珠江水利委员会对西江干流梧州段网箱养殖案件挂牌督办，依法清理整治网箱养殖突出问题，消除西江防洪安全隐患。

四是敢于动真碰硬，严格依法查处。各级水行政执法部门对群众反映强烈的违法问题，敢于动真碰硬，坚决啃下“硬骨头”。黄河水利委员会河南河务局在三门峡库区段查获非法采砂船只，开采砂石金额高达357万元，构成刑事犯罪，已将案件移送公安部门。

豫西河务局水政监察支队执法人员向涉案当事人下达责令停止水事违法行为通知书。来源：水利部网站

水利部政策法规司相关负责人表示，下一步，水利部将加强对各地各单位执法情况的监督，动态掌握执法行动重点挂牌督办案件的办理进展，对情节严重、影响恶劣、拒不整改的违法行为，加大与检察机关的协作力度，发挥公益诉讼的保障监督作用，坚决维护公共利益。同时加强宣传报道，营造良好舆论氛围，切实推动专项执法行动取得实效。

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