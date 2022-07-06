人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

科技金融助力“专精特新” 为中小企业融资赋能

2022年07月06日13:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月6日电 （黄盛）作为中小企业群体中的先进代表，“专精特新”企业是推动产业向中高端迈进的重要一环。前不久，工业和信息化部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》提出，“十四五”期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

扩大“专精特新”中小企业的规模和范围、促进“专精特新”企业的持续发展，离不开金融服务的支持。对此，面向“专精特新”中小企业的数据化综合金融服务平台——“中金火炬”云平台在日前上线。该平台依托数字渠道建立线上触点，以“智投系统”为核心功能模块，为“专精特新”企业成长的不同阶段提供资金支持和金融服务。

据悉，2022年中金公司推出“专精特新企业发展专项支持计划”，为中小企业提供上市辅导、债务融资、私募股权投资、收购兼并等资本运作和财富管理、股权激励等服务，并通过战略规划、知识产权保护、法规咨询、核心技术人员及知识产权保护咨询服务等服务，赋能“专精特新”中小企业的发展。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
科技金融助力“专精特新” 为中小企业融资赋能
　　人民网北京7月6日电 （黄盛）作为中小企业群体中的先进代表，“专精特新”企业是推动产业向中高端迈进的重要一环。前不久，工业和信息化部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》提出，“十四五”期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。…
立行立改、督办盯办……让群众举报的生态环境问题“事事有结果”
　　人民网北京7月6日电 （记者王仁宏）今日，国新办举行中央生态环境保护督察进展成效发布会。会上，生态环境部副部长翟青介绍，督察工作始终把群众反映的问题作为一个重点，建立了一套完整的举报受理、转办、核查、督办、回访工作机制，确保将群众反映的生态环境问题查处到位、整改到位。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部