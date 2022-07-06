人民网北京7月6日电 （黄盛）作为中小企业群体中的先进代表，“专精特新”企业是推动产业向中高端迈进的重要一环。前不久，工业和信息化部印发的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》提出，“十四五”期间，努力在全国推动培育一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。

扩大“专精特新”中小企业的规模和范围、促进“专精特新”企业的持续发展，离不开金融服务的支持。对此，面向“专精特新”中小企业的数据化综合金融服务平台——“中金火炬”云平台在日前上线。该平台依托数字渠道建立线上触点，以“智投系统”为核心功能模块，为“专精特新”企业成长的不同阶段提供资金支持和金融服务。

据悉，2022年中金公司推出“专精特新企业发展专项支持计划”，为中小企业提供上市辅导、债务融资、私募股权投资、收购兼并等资本运作和财富管理、股权激励等服务，并通过战略规划、知识产权保护、法规咨询、核心技术人员及知识产权保护咨询服务等服务，赋能“专精特新”中小企业的发展。

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