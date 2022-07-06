原标题：交通银行推出“资本金管家”产品 助力提升跨境投融资便利化水平

近日，在国家外汇管理局上海市分局的支持与指导下，交通银行资本项目数字化服务试点——“资本金管家”在沪成功落地。这是交通银行坚持以服务实体经济为根本，助力提升跨境投融资便利化水平又一创新举措。

“资本金的收入和登记通过线上直接办理，大大节约了我们的时间成本。”某外商投资企业财务负责人表示。该企业从事纳米可调镜片的开发和生产，本次收到境外股东的增资款项，如果按照传统操作模式，提交纸质确认文件、填写登记申请表等流程手续繁琐。通过交通银行“资本金管家”产品，企业可在线提交具有法律效力的电子单证，线上全流程完成资本金款项确认、收支申报、入账登记业务流程，实现“无纸化”、“低碳式”业务办理，有效降低脚底成本。

据了解，“资本金管家”产品涵盖资本项目外汇账户开户、境内直接投资货币出资入账登记、外汇资本金账户资金入账、资本项目外汇资金意愿结汇等8个高频业务，打通了资本项下资金汇入、结汇、划转、申报线上流程，业务办理时间大幅缩短。试点首日，交通银行为奶酪博士(上海)科技有限公司等3家企业办理了5笔资本项目数字化服务业务，累计金额 1597万元。

交通银行国际业务部相关负责人表示，“资本金管家”是交通银行加大科技赋能，便利客户资本项目资金收付的实质性举措，也是交通银行助力稳外资稳外贸，推进资本项目收支便利化的最新成果。下一步，交通银行将积极贯彻落实党中央、国务院稳外资稳外贸要求，在国家外汇管理局的指导下，以客户需求为导向，依托政策创新驱动产品创新，助力外资外贸企业稳健发展。

(责编：董童、李源)