原标题：仙居杨梅牵手新电商，力助果农减产不减收成

近日，“中国杨梅60元一颗出口迪拜”的新闻登上热搜，热搜主角就是来自浙江仙居的东魁杨梅，虽然这个吓退网友的价格最终被证实只是“迪拜零售价”，国内零售价并没有这么夸张。但在“包邮区”的确有着这样一个“都市传说”：混得好不好，就看每年的杨梅季有没有人送你仙居杨梅。

仙居杨梅的产区，一如它的名字，“仙”：109座千米以上的高山，留住了大量的海洋湿气，这个仙泽眷顾之地云腾雾蒸、雨水充沛。杨梅树，就生长在山间。这也造就了仙居杨梅独特的品质。“世界杨梅在中国，中国杨梅出浙江，浙江杨梅数仙居”。在这里，几乎家家户户都种杨梅，卖杨梅。

仙居“仙”果，吃的就是一个鲜字，但今年仙居杨梅大减产，当地果农都在抢摘抢收，最大程度降低损失。因新电商平台拼多多的加入，依托平台、渠道、信息等优势，通过现代化物流链，为仙居杨梅插上互联网的“翅膀”，能以更快的速度销往各地。

夏季最令人惊艳的水果，当属杨梅了。“唐宋八大家”之一苏轼说过，“闽广荔枝、西凉葡萄，未若吴越杨梅”，吴越杨梅说的就是江浙一带的杨梅。杨梅不少，但仙居杨梅有其特色，收获了大批粉丝。2020年4月30日，农业农村部批准对“仙居杨梅”实施农产品地理标志登记保护。

仙居杨梅一如它的名字，“仙”！“八山一水一分田”的仙居面向东南，呈马蹄状地形，109座千米以上的高山留住了大量的海洋湿气，造就了仙居杨梅的色美、味甜、个大、核小。仙居杨梅，采摘也带有一分仙味：最佳采摘时间是凌晨，此时水汽蒸腾，在果子上凝成晶莹露水。待到晨光微露，破晓的阳光与凝挂的露水充分融合时，杨梅的口感达到了最佳。

为了得到这一至味时刻，背后凝结着果农一年的辛勤努力。“就拿当下来说，给果树浇水降温就有好多技巧。”土生土长的仙居90后郭帅，如今是仙居县可心杨梅基地负责人，从17岁开始接手管理家中的果园，到现在已经有15年种植经验。分享起独门秘籍，他滔滔不绝：浇水要在傍晚到夜间进行，避免因白天时气温过高烫伤根系；浇水时要把根部土壤都浇透，绝不能“厚此薄彼”。还有追肥，杨梅土壤最佳生产酸碱度为4.5到5.5，如果低于这个数值，意味着土壤酸性过高，需要减少有机肥释放量，增施化肥；如果数值过高，就要追加由羊粪、兔粪等沤制而成的堆肥。除此之外，除草、防病、除虫、剪枝……这些活儿件件都要用心。

即使到成熟前夕，梅农还要疏果。疏果得当，果实才有理想的品相。“果树就是这样，你全心全意对它好，它才会给你回馈。”郭帅说，做事就像做人一样，半点来不得马虎。管理如此，采摘更是辛苦。每年杨梅季的凌晨时分，仙居杨梅山上都是“灯光点点”，灿若星河。

据官方统计，仙居全县杨梅种植面积已达14.2万亩，投产面积13.5万亩，产量10.7万吨，鲜果产值10.1亿元。

“杨梅放不住，吃的就是一个鲜字！凌晨腾起的水汽与白天光照带来的甜分融合，口感会达到最佳。”郭帅说，要在早晨太阳出来之前，把杨梅从树上摘下来，然后迅速用冷风吹干送入冷藏室，并马上包装，进入运输链，最大限度保持“仙”气和“鲜”味。

今年杨梅大减产，大家都在抢摘抢收，最大程度降低损失。当地政府、协会都在想办法协调杨梅采摘、销售，保障梅农利益。

“电商平台的加入对保障我们农户收入起到了非常关键的作用!”郭帅说，梅农辛苦一年营收就靠这几天，但今年杨梅大幅减产，虽然市场行价从去年40元一斤涨到今年70元一斤，但总收入还是受影响。好在有了拼多多商家的收购，梅农的统销价每斤还能上涨3到4元。

更重要的是，电商的加入改变了传统梅农线下分销的局面，商家与农户构建起稳定的供需关系，在保障梅农杨梅售价的同时，还能提高他们议价的权利。“真的要感谢电商平台，以前经销商说收购价多少就是多少。现在我们可以跟经销商议价，这是电商给了我们保底价后的底气。”作为“腿上有泥”的新电商平台，拼多多坚持农产品“零佣金”模式，以产消直连的方式，尽量减少中间成本，帮助小农户融入大市场。

牵手电商平台，受益的不仅是梅农，新农人也收获颇丰。温州小伙傅疆伟前些年在仙居考察后，决定正式做杨梅电商生意。为了保证杨梅品质，这位98年的小伙在仙居县埠头镇设置集中收购点和包装点，实现货源地直采直发。因为价格给的公道，周边的梅农们都愿意把杨梅卖给他。

杨梅品质好，傅疆伟的名气打开了。在拼多多平台上，小傅姐弟一共经营着3家店铺，高峰时期一天的成交量有3000多单。每天都供不应求，“每天一上架都是秒单。”傅疆伟说，今年的销售成绩给了他信心，决定加大投入，争取明年做更大的生意。

电商销售，口碑最重要，而对鲜果来讲，水果的品质是关键。“在杨梅采摘前30天，我们就禁止在树冠上喷施任何农药了，确保‘统一用药、统一时期、统一浓度’。”杨梅采摘期间，仙居县杨梅质量安全监管员会在各地杨梅林明察暗访，确保杨梅品质优良、真正做到监管全覆盖。

质量是生命线，这一点在杨梅产业上体现的尤为明显。“可以说，我们的杨梅质量成就了仙居如今的杨梅产业链和‘仙居杨梅’的品牌。”仙居县农业农村局农产品质量安全监督管理科科长吕君连说。

“在生产种植环节落实好标准化生产工作，是实现杨梅稳产、高质、可持续发展极为重要的一环。”吕君连介绍，这几年仙居不断加强杨梅质量安全生产标准推广应用，引导果农应用绿色防控技术，全面提升县域内规模主体的标准化生产水平。

最近几年，杨梅冷链保鲜技术蓬勃发展，人为地把鲜果品尝时间延长，也让仙居有了把杨梅销往全国、推向全球的底气。在郭帅的杨梅基地，我们一览了杨梅保鲜出门的全流程：从山上采摘下来的杨梅先迅速用冷风吹干表皮水分，再经过一道手工挑选分装，送入冷库，冷藏2-4小时彻底降温，真空锁鲜再配上方砖大小的冰块打包，等待特快物流送外地。

“这是我们研究多年的包装方案，加上江浙沪次日达、一般城市双日达的特快物流，基本上可以完美保障杨梅的新鲜口感。”郭帅说。

“‘好农货’的水果品质高，价格也公道！我家买的东魁杨梅都吃完了，这不，刚刚下单买了当地的高山杨梅。”最近一段时间，杭州姑娘张倩在网上给家里买了不少仙居杨梅。她说，“我点开拼多多，搜索了一下‘好农货’，正好想买水果就点进去下了单，收到后品质很不赖。”“好农货”让她不出杭州就能买到仙居的杨梅，省时省力又省心。据了解，今年拼多多平台杨梅销量相比去年同期增长30%-40%，而仙居杨梅销量增长20%左右。

为提升农产品附加值与溢价能力、推动产业良性发展、促进农民稳定增收、助力乡村振兴，作为中国最大的农产品上行平台，拼多多发起“寻鲜中国-多多好农货”项目，以节令为轴，在全国优选最新鲜的当季蔬果食材和品质农货，通过尝鲜直播、专区推介、地标宣传等方式，通过“农地云拼”实现“产消直连”，精准满足8.82亿消费者的消费分层需求，提升农产品品牌价值与效益。

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(责编：曹淼、李源)