据国家开发银行官网消息，日前该行出台关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的相关举措，助力受新冠肺炎疫情影响严重行业企业渡过难关、恢复发展，全力服务统筹疫情防控和经济社会发展。

据了解，在支持受疫情影响行业、地区方面，开发银行加大信贷投放，给予受疫情影响严重地区分行差异化政策，及时满足困难行业企业的合理、有效信贷需求。密切跟踪公路、水运、铁路、管网等交通运输行业受疫情影响情况和信贷需求，加强项目对接，助力企业纾困。在河南，在了解到省天然气管网有限公司提出的省内6条天然气管道项目46.7亿元的融资需求后，开发银行河南分行专门开辟绿色通道，迅速推动项目落地，切实助企便企、纾困解难。

在强化普惠金融服务方面，开发银行加大涉农贷款投放力度，助力降低疫情对涉农企业负面影响，今年以来，已发放306亿元贷款服务“三农”；继续发挥转贷款重要作用，适度扩大合作银行授信规模，促进小微企业融资增量、扩面、降价；引导合作银行向小微运输企业，尤其是承担疫情防控和应急任务较重的运输企业倾斜，提供便捷金融服务。截至今年二季度末，开发银行已发放转贷款2334亿元，支持小微企业缓解生产经营资金压力。

在做好接续融资安排方面，开发银行将继续按市场化原则，与直贷的中小微企业自主协商，对其贷款“应延尽延”，特别是对受疫情影响严重的文化、旅游、交通运输等行业的普惠型小微企业贷款，根据实际情况给予差异化支持。对信用记录良好、因疫情暂时遇困的行业企业，给予纾困支持。

在对产业链供应链金融服务方面，开发银行设立专项贷款，重点围绕上海及长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀和全国受疫情影响重点地区产业链供应链复工达产，为基础产业、支柱产业企业及其上下游配套企业提供中长期投融资保障。通过建立与各级地方工信部门、地方商业银行、政策性担保机构的多层次合作机制，加大对“专精特新”中小企业的融资支持。发挥“投贷债租证”综合金融服务优势，利用多种供应链金融产品，快速响应企业多元化融资需求。

在外贸助企纾困方面，开发银行继续用好稳外贸专项贷款和国际物流供应链专项贷款，按市场化原则持续大对企业外贸需求的信贷支持；深化与各地区商务部门合作，更好立足各地实际，服务客户外币与境外人民币稳外贸融资需求。上半年，开发银行已发放稳外贸专项贷款超30亿美元。

在减费提效方面，开发银行将严格落实各项金融服务收费政策，加大对暂时遇困行业企业尤其是疫情防控重点企业、货运物流保供企业及小微企业的减费力度。同时，在疫情集中暴发地区，对符合条件的困难行业企业提供应急融资服务，及时响应需求。

国家开发银行有关负责人表示，该行将认真贯彻落实党中央、国务院关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求和扎实稳住经济一揽子政策措施，发挥开发性金融功能和作用，持续加大金融服务力度，助力受疫情影响行业企业纾困，为稳定宏观经济大盘作出积极贡献。

(责编：董童、李源)