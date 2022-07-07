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北京多部门联合出台28项措施

加大对科创企业金融支持力度

2022年07月07日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月6日电  （记者王昊男）近日，北京市地方金融监管局、市科委、中关村管委会等部门联合印发《关于对科技创新企业给予全链条金融支持的若干措施》（以下简称《若干措施》），加大对科技创新企业的创业投资、银行信贷、上市融资等多方式全链条金融支持力度。

　　据介绍，《若干措施》提出建立七大机制28项措施，主要为：一是建立产品创新机制，发挥“带动提升”效应；二是建立上市支持机制，发挥“资本引擎”效应；三是建立被投企业服务机制，发挥“杠杆撬动”效应；四是建立考评激励机制，发挥“靶向引导”效应；五是建立风险补偿机制，发挥“协同共担”效应；六是建立协调对接机制，发挥“制度保障”效应；七是建立试点先行机制，发挥“示范样本”效应。

　　北京市地方金融监管局相关负责人表示，此次措施出台，既是深入贯彻落实中关村新一轮先行先试改革部署，充分发挥中关村示范区示范引领作用的必然要求；也是高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步助企纾困、提振市场信心的重要举措。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月07日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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