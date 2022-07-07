本报北京7月6日电 （记者杨昊）记者从5日召开的“助微计划”推进会上获悉：由全国工商联会同多家行业协会、金融机构共同发起的“助微计划”实施两年多来，已累计发放贷款超过4万亿元，有力缓解小微企业融资难。

全国工商联在会上发布了“助微计划”推进情况报告（以下简称“报告”）。报告指出，各参与机构通过数字信贷，提升小微企业贷款可获得性；普惠让利，降低小微企业融资成本；依托供应链金融，惠及产业链上下游小微企业；助农振兴，加强金融支持“三农"主体发展；扶持科创，引导小微企业创新驱动发展；稳促就业，精准帮扶小微企业稳岗发展。

报告指出，“助微计划”开展两年来，参与的金融机构平均每月服务小微客户超300万家，线上渠道的灵活性和低成本，让小微企业的获得感显著提升。调研显示，在获得过贷款的小微经营者中，有48.8%是在2020年及之后首次获得银行的经营性贷款。

报告指出，两年来共有127家银行参与“助微计划”，涉及政策性银行、国有商业银行、股份制银行、城商行、农商行及民营银行等各类银行业金融机构，使小微企业的获贷渠道更加广泛。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 07 版）

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