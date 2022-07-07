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强化支撑，让算力发挥更大价值（经济时评）

白之羽
2022年07月07日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　数字经济时代全面开启之际，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显。随着顶层设计的不断完善和实施环节的落实落细，算力将发挥出数字经济时代新生产力的关键作用，为数字中国建设添砖加瓦

　　

　　算力，在我国正迎来高速发展的阶段。来自工信部的最新数据显示，截至2021年末，我国算力总规模已超过140EFLOPS（每秒浮点运算次数），近5年年均增速超过30%，算力规模排名全球第二。

　　应该看到，随着数字经济时代的全面开启，算力作为重要“底座”支撑，赋能作用日渐凸显，正以一种新的生产力形式，为各行各业的数字化转型注入新动能。在这一过程中，为发挥出算力的更大价值，其应用强度、适用门槛和资源布局，都是值得发力的关键角度。

　　提升算力应用强度，发掘数据潜力。无论是天气预报、红外测温，还是地理信息遥感、工业数字孪生，算力在生产、生活中的应用越来越多，处理海量数据的空间也日益增大，不断提升算力的应用强度，能够进一步挖掘数据潜力，为优化生产、便利生活提供更多支撑。

　　降低算力适用门槛，推动资源共享。随着算力深度融入各行各业，通过探索与数字经济融合发展，实体经济获得了巨大助力，企业的发展特别是创新发展与算力的联系愈发紧密。不过，一些小微或初创企业在算力建设和投入等方面仍面临较大压力。降低算力的适用门槛，将算力资源与更多市场主体共享，能够为其发展注入更强动力。

　　优化算力资源布局，改善供需生态。尽管我国算力发展势头向好，但在资源布局层面仍存在发展不均衡、协同性不强等问题。今年2月，“东数西算”工程全面启动，随着东部算力需求有序引导到西部，以及“十四五”规划提出的“强化算力统筹智能调度”任务不断推进，我们有望看到一个逐步完善的数网协同、数云协同、云边协同、绿色智能的多层次算力设施体系，进而缓解乃至破解算力供需失衡问题。

　　当前，我国高质量算力基础设施建设不断推进，云计算、大数据、人工智能、区块链等技术和应用加速落地普及。随着顶层设计的不断完善和实施环节的落实落细，算力将发挥出数字经济时代新生产力的关键作用，成为高质量发展的重要支撑，为数字中国建设添砖加瓦。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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