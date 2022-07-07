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加力帮扶中小微企业

宁夏实施财政惠企等10个专项行动

2022年07月07日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报银川7月6日电  （记者刘峰）为进一步加大中小微企业纾困解难工作力度，减轻企业负担，《宁夏加力帮扶中小微企业纾困解难工作实施方案》近日出台，提出组织实施财政惠企、减税降费、融资支持、稳岗就业等10个专项行动，加大各项惠企政策落实速度和力度，切实帮助企业解决突出问题，推动宁夏中小微企业平稳健康发展。

　　据介绍，在财政惠企方面，宁夏将优化财政有关领域专项资金支出结构，积极向中小微企业倾斜，纳入自治区级扩围直达资金管理，实现财政惠企资金直达快享。在融资支持方面，当地将深入推进中小微企业金融服务能力提升工程，推动金融机构持续完善内部管理制度。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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