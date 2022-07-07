本报海口7月6日电 （记者孙海天）记者从海口海关获悉：海南离岛免税政策调整两年来，截至今年6月底，海口海关共监管离岛免税商品销售金额906亿元、销售件数1.25亿件、购物旅客1228万人次。离岛免税日均购物金额达1.24亿元，较政策调整前增长257%。

2020年7月1日，海南离岛免税购物政策进行调整：免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元；取消单件商品8000元免税限额规定及大部分品类单次购买数量限制等。目前，海南离岛免税经营主体共5家，离岛免税店已增至10家。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 10 版）

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