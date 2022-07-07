本报记者 陈圆圆

高景伯在工作中。

李一凡摄

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随着自动驾驶技术、智能道路设施水平快速提升，智能网联汽车相关的新职业也应运而生。

作为一名系统集成工程师，高景伯致力于攻关“车、路、云、网、图”协同配合中出现的技术问题，让“聪明的车”与“智慧的路”协同发展。

马路上，来往车辆川流不息。一辆辆搭载各类传感器的自动驾驶车辆快速驶过，主驾无人的出租车、自动驾驶配送车等与普通汽车并行。

大屏上，点、线、数实时变化。车辆型号、行驶线路等信息依次显示，同时感应车辆四周的障碍物、行人。

走进位于北京经济技术开发区的高级别自动驾驶示范区，室内室外，线上线下，交响出一首车与车、车与路、车与人之间的智慧交通协奏曲。

而在大屏幕前，一人始终密切关注车辆出行的实时信息，他就是北京车网科技发展有限公司技术研究部负责人、系统集成工程师高景伯。

有了聪明的车，还要建智慧的路

随着自动驾驶技术的快速发展，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流。

目前自动驾驶有两种主流的技术路线：单车智能和车路协同。“单车智能指车辆本身具备比较高的感知、决策和控制能力。车路协同则通过网联、路测等建设，从不同的维度弥补单车智能解决不了的安全问题。”高景伯介绍，智能网联汽车，就是用智能化+网联化来实现的高级别自动驾驶。“单车智能+网联赋能”，也是中国自动驾驶领域目前推广的主要方向。

为什么单车智能不是最优解？“举个例子，我们在开车通过路口时，侧面容易被大车遮挡形成视野盲区，有人突然出现就非常危险。”高景伯介绍，智能网联“相当于给车开了透视眼的外挂”。

2020年9月，北京市启动高级别自动驾驶示范区建设，北京车网科技发展有限公司作为建设和运营单位，围绕“车、路、云、网、图”的目标探索各种应用落地场景。高景伯及其团队负责解决车路云网图协同配合中出现的技术问题，相当于整个系统的“智慧大脑”。

5个领域协调统筹，绝非易事：“智慧的路”通过全息智能设备，形成对交通状况的全面感知，路边布置的多功能综合杆，将计算数据通过“可靠的网”传递给“聪明的车”和“实时的云”，同时更新“精确的图”。

“整个过程都是代码对代码、机器对机器的自动化交流，速度已经达到毫秒级。”高景伯说。

探索全新领域，一步一个脚印

系统集成就好像一个整车厂，高景伯把这项工作比喻成造车：部件都有，怎么去整合，考验工程师“化零为整”的功夫。

高景伯从车辆工程专业毕业后，从事过系统集成测试、电控系统等工作，一直跟汽车打交道。2019年，在国家大力发展自动驾驶的契机下，35岁的他进入智能网联领域。

跨界、融合，是行业的关键词，也是团队的独特性。车路协同是融合形成的新领域新业态，涉及汽车、通信、电子、交通各方面。车路云算法研究员、软件开发工程师、安全驾驶测试员，多学科人才聚集成一个年轻的团队。

工作中，高景伯要与各个行业打交道，“看到一种技术、一个需求的时候，脑海里面要立刻出现，每个模块的技术特点是什么，边界在哪里，有什么不足？”他坦然面对自己的“知识盲区”，每个问题都通向一个专业的领域，每次挑战都是一次知识的更新。

“我们做的是探索性而非流程性的工作，每个人都要有独当一面的能力。”团队负责路侧智能化设备项目的同事陈瀚也深有体会，“系统集成的复杂在于，它是一个系统工程，不是单一的技术。研发中对速度和安全的追求，既要保持平衡，也要不断递进。”

事实上，比技术攻关更难的，是探索未知领域。如今，作为中层管理者，高景伯给自己布置了更多“课外作业”，夜深时，他总会思考自己负责的这个领域，未来方向是什么。

“我们在探索一个全新领域，没有现成公式可套用，只能靠自己，一步一个脚印。”高景伯感叹，新基建正在蓬勃发展，要抓住汽车智能化浪潮，实现这个赛道上的弯道超车，发展智能网联汽车是非常好的契机，我们必须把握。

心存大海，可纳百川，高景伯总觉得自己是一块海绵，还有太多需要去汲取、去追问，唯有带着开放与谦虚的心，“始终保持一个意识，那就是终身学习、终身创造。”

未来的车不只是车，还是移动生活空间

未来的自动驾驶是什么模样？

“理想的高级别自动驾驶车辆，没有方向盘，也没有油门、刹车。”高景伯畅想，“它被定义为一个移动生活空间，人们在里边休闲、娱乐、办公甚至健身，享受个性化体验。”他说，随着新一代信息技术与城市现代化深度融合，以后通信、交通领域可能发生革命性的变化，“车辆一旦上路就像进入轨道，整个城市的‘大脑’来告诉你怎么走。”

尽管前沿科技听起来很酷炫，但高景伯有着清醒的认知。无论从科技还是安全的角度上看，自动驾驶都不会在短期内达到理想状态。“只有通过大量算法训练反馈，不断迭代智能化的水平，才能让AI更聪明。”他一直坚信，机器的目的不是取代人，而是将人们从机械的重复劳动中解放出来，让人去做更有价值的事情。

如今，北京市高级别自动驾驶示范区累计测试里程超过630万公里，服务人次超30万，330个数字化智能路口实现全覆盖；全国多地持续开放自动驾驶道路测试范围……种种探索，让汽车智能化内涵愈发丰富，同时为汽车涉及的环境、能源、交通等领域提供新的发展空间。

然而，技术具体落地依旧存在问题。比如，车与路的技术迭代存在发展不匹配的问题，路端设施和云控平台搭建技术复杂，往往造成“车等路”的局面。一切都在积极地摸索、测试、验证。高景伯坦言，做研究，并没有捷径。

未来有一天，安全员从车里走到车外，智能网联从示范区普及到更多场景，无人车从单一运输工具到形态丰富的“第三空间”，逐步迭代的自动驾驶将驶入新的起点。

如今，高景伯在上下班途中，偶尔也会打个无人出租车，看着车辆缓缓地朝自己开过来，他欣喜且笃定，“遵循自动驾驶本身开发、投放的流程，尊重技术迭代的规律，我相信美好的愿景能早日成为现实。”

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)