本报芜湖7月6日电 （记者李俊杰）由中国科协指导，上海、浙江、江苏、安徽三省一市科协和安徽省芜湖市共同主办的第十九届长三角科技论坛暨2022长三角一体化院士论坛6日在芜湖开幕，24位院士同台共话，为长三角地区高质量发展集智聚力。

本届论坛以“创新资源共建共享 科技经济融通融合”为主题，旨在聚焦科创和产业深度融合，搭建政产学研用合作交流平台、创新资源共享平台、科技成果展示平台和“科创中国”建设平台，服务长三角地区高质量发展。活动为期4天，共设置1场开幕式、1场院士主旨报告会、6个专题论坛和6项涉会活动。长三角科技论坛于2004年发起，每年举办一届，由长三角三省一市科协轮流主办，目前已成功举办18届，成为长三角区域科技交流和合作的重要平台。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 12 版）

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