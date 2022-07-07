人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第十九届长三角科技论坛开幕

2022年07月07日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报芜湖7月6日电  （记者李俊杰）由中国科协指导，上海、浙江、江苏、安徽三省一市科协和安徽省芜湖市共同主办的第十九届长三角科技论坛暨2022长三角一体化院士论坛6日在芜湖开幕，24位院士同台共话，为长三角地区高质量发展集智聚力。

　　本届论坛以“创新资源共建共享  科技经济融通融合”为主题，旨在聚焦科创和产业深度融合，搭建政产学研用合作交流平台、创新资源共享平台、科技成果展示平台和“科创中国”建设平台，服务长三角地区高质量发展。活动为期4天，共设置1场开幕式、1场院士主旨报告会、6个专题论坛和6项涉会活动。长三角科技论坛于2004年发起，每年举办一届，由长三角三省一市科协轮流主办，目前已成功举办18届，成为长三角区域科技交流和合作的重要平台。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月07日 12 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
中电联发布报告：预计2022年全社会用电量增速在5%至6%之间
　　人民网北京7月6日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）今日发布的《中国电力行业年度发展报告2022》（以下简称《报告》）显示，2021年全国全社会用电量83313亿千瓦时，比上年增长10.4%，预计2022年全年全社会用电量增速在5%至6%之间。 中电联召开《中国电力行业年度发展报告2022》发布会。…
生态环境部：中央生态环保督察共受理群众信访举报28.7万件
　　发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京7月6日电 （记者余璐）“近年来，中央生态环境保护督察取得显著成效，推动我国生态文明建设和生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部