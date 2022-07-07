金 晨

粤港澳三地正共谱一首发展协奏曲。

在深圳河套深港科技创新合作区，科创理念在这里实现成果转化，走向世界；在横琴粤澳深度合作区，商事登记在这里实现“跨境通办、一地两注”，投资者最快3小时便可领取营业执照；在香港故宫文化博物馆，传统文化与现代艺术在这里交汇融合，以全新方式向世界讲述中国故事。

轨道交通“硬联通”，制度衔接“软联通”，湾区民众“心联通”……如今，越来越多的国际企业选择粤港澳大湾区，共享这里的发展机遇；越来越多港澳同胞和内地同胞一道，在大湾区追逐梦想。

强强联合，乘风破浪。生机蓬勃的大湾区，必将为国家发展作出新的更大贡献。

(责编：牛镛、岳弘彬)