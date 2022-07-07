黄垚、高敬

中央生态环境保护督察是守护绿水青山的利剑。几年来，督察坚持严的基调，直面问题，顶住压力，动真碰硬。督察在敏锐发现问题后，效果最终要体现在问题整改成效上，做好整改这“后半篇文章”更重要。

在督察整改中，解决重大、突出生态环境问题是重中之重。对于严重破坏生态环境的行为，须扭住不放、一抓到底。面对问题要压实“党政同责”“一岗双责”，实事求是、科学地制定督察整改方案，实施清单化管理并定期核查整改进度。只有以实的措施、大的力度综合整治，从根上解决隐患，才能避免生态环境问题“旧疾复发”。

督察整改中除了聚焦“老大难”外，对“小问题”也不能忽视。目前，优良的生态环境已经成为人民群众美好生活的“必需品”。在新发展阶段，我们具备解决好生态环境问题的条件和能力。多倾听老百姓的意见，扎扎实实推进一件件“小事”整改。把一个个“小问题”的解决成果汇聚起来，不仅会让绿水青山成为重要生态屏障，也能成为人民群众美好生活的组成部分。同时充分发挥舆论监督和引导作用，把群众反映的问题以及整改情况都进行公开，接受群众监督。

问题整改有“完成时”，但生态文明建设一直处于“进行时”。被督察对象应该以督察整改为契机，推动产业结构调整和产业布局优化，努力实现经济效益、环境效益、社会效益多赢。以高水平保护推动高质量发展，才能长远地守护绿水青山，为子孙后代留下天蓝、地绿、水清的美丽家园。

新华社北京7月6日电

(责编：王震、陈键)