原标题：“醇车一体化”项目落地 贵州三穗打造甲醇绿色发展新样板

7月6日，“醇车一体化”战略落地三穗县暨吉利首款甲醇混合动力轿车交付仪式，在贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县举行。首批100台吉利第4代帝豪醇电混动轿车正式交付，这是吉利“醇车一体化”首次在县级行政单位落地，对全州推广应用甲醇汽车具有示范引领作用，也将刷新“绿色出行醇净三穗”的区域新名片。

三穗县一直走在绿色能源变革、经济高质量发展的前沿阵地，此次吉利“醇车一体化”项目的落地及吉利第4代帝豪醇电混动轿车的交付，将为三穗县实现低碳交通绿色出行和产业结构转型升级再添助力。

甲醇已被全球公认为新型清洁可再生能源，贵州是全国开展甲醇汽车试点工作五省(市)之一。2022年3月18日，贵州省发展改革委等17家单位联合印发《支持在全省推广应用甲醇汽车的若干政策措施的通知》，明确各市州甲醇汽车推广应用的工作目标任务。三穗县基于贵州省深耕甲醇车应用发展多年获得的卓越成果，抢抓国家和省发展甲醇汽车产业东风，积极对接、主动作为，携手吉利汽车、贵西新能源，推动“醇车一体化”战略落地。

“醇车一体化”项目将在出租车、网约车、政府公务用车、驾校车、零售车等领域，打造甲醇汽车出行服务平台，构建“新能源+新出行+新零售+大数据”的运营体系，实现经济效益、社会效益的双丰收。

“醇车一体化”运营模式，通过将甲醇燃料与甲醇汽车进行捆绑，为用户提供相对稳定和具有竞争力的甲醇燃料，从而降低甲醇汽车运营成本，有效保障甲醇价格和市场用户的稳定，为甲醇汽车产业发展注入新动力。同时，将甲醇燃料的输配、加注、销售进行场景化呈现，为用户提供一站式服务，提升用户体验感。

为持续扩大甲醇汽车社会认知度和影响力、为“双碳”战略的早日实现贡献力量，吉利不仅在甲醇汽车市场化推广方面积极探索，推出全新“醇车一体化”战略，更深耕甲醇汽车技术研发方面17年。至今，吉利成功开发多款甲醇动力及甲醇汽车，获得200余项技术专利。近日，吉利推出甲醇混合动力轿车，为用户带来节能、低碳、品质的全新出行选择。

当下正是推动交通领域实现“双碳”战略目标、保障能源安全、促进经济健康可持续发展的新阶段，推动甲醇经济发展是三穗县乃至黔东南能源结构、产业结构实现绿色低碳转型的重要引擎。三穗县引进吉利“醇车一体化”项目，符合新发展理念和坚持“两条底线”的发展要求，对经济和社会发展具有重要意义，将进一步引领示范全州甲醇产业发展。

(责编：曹淼、李源)