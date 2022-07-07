本报记者 窦 皓

培育“专精特新”企业，对于推动中小企业创新发展，优化产业链、供应链、创新链，攻克关键核心技术和解决“卡脖子”问题具有重要意义，也是推动高质量发展、实现共同富裕的重要途径。近年来，随着我国不断加大培育工作力度，“专精特新”企业的发展取得明显成效。

受中共中央委托，民建中央围绕“培育更多‘专精特新’企业，提高竞争力和创新力”，对北京、浙江开展重点考察调研。民建中央主席郝明金率调研组前往北京证券交易所、北京经济技术开发区等地考察调研，并与企业代表以及相关部门负责人交流座谈。民建中央常务副主席辜胜阻、民建中央副主席李世杰参加调研。对浙江的考察调研以线上方式进行。

深入企业一线 了解实际需求

“专精特新”企业长期专注于细分市场，创新能力较强，配套能力突出，具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”的特征，而专精特新“小巨人”企业则是其中的佼佼者。

在北京经济技术开发区，调研组深入一线，实地考察了3家专精特新“小巨人”企业，了解企业在未来发展中对法律、融资、标准化等政策及营商环境建设方面的需求。

“希望能够出台一些政策，减少股权支付对公司企业盈利情况的影响。”“希望政府在我们行业内急需人才的引进方面给予更多的支持。”考察期间，调研组在所到的每一站都认真倾听企业的声音。

目前，北京市已培育认定市级“专精特新”中小企业3370家，市级专精特新“小巨人”企业1141家。针对发展“专精特新”企业方面的相关做法，调研组还同工信部、北京市经信局以及6家企业有关负责人进行了交流座谈。

据了解，北京市将“专精特新”企业纳入市、区“服务包”机制，及时掌握并推动解决企业发展中面临的困难和问题，同时在全国率先设立“专精特新”成长基金，重点投资信创产业、半导体和医疗健康等领域的“专精特新”企业。

调研组充分肯定北京市近年来培育“专精特新”企业取得的成绩。李世杰认为，要创造良好的政策环境，在企业融资、税收用工、科技成果转化方面制定优惠政策，帮助“专精特新”企业在市场链条上找准位置、发挥作用。

调研资本市场 考察发展情况

2021年11月，北京证券交易所开市，这是经国务院批准设立的我国第一家公司制证券交易所。开市以来，北交所着力打造服务创新型中小企业主阵地，目前上市企业中，专精特新“小巨人”企业超过1/5，增长态势明显。

从北交所企业上市仪式大厅到市场监察室，再到运行控制中心，调研组来到北交所实地调研资本市场支持“专精特新”企业发展情况，并同证监会、北交所及4家创新型企业座谈，了解企业在融资、投资者培育制度建设等方面的问题。

辜胜阻在考察中表示，资本市场要引导创新要素驱动上市公司高质量发展，深化资本市场改革，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，增强制度供给的包容性、稳定性、适应性，推动创新资本沉淀，促进高技术产业与科技金融深度融合，形成良性循环。

调研组认为，北交所作为服务创新型中小企业的主阵地，要深化改革创新，持续强化监管，形成富有特色的差异化制度安排。同时，北交所要准确把握性质定位，高效扶持“专精特新”中小企业，与沪深交易所、区域性股权市场协同互补，推动我国资本市场多层次、包容性发展。

系统交流座谈 收集意见建议

在北京经济技术开发区，调研组详细了解北京市支持“专精特新”企业方面的经验做法；在北京证券交易所，证监会与北交所介绍了我国资本市场发展情况及北交所建设运行情况，与会企业汇报了资本市场给予的政策支持并提出意见建议。在对浙江的考察调研中，调研组听取了浙江省政府、宁波市政府及省直相关部门关于培育“专精特新”中小企业的情况介绍，并进行了讨论交流。实地考察前，调研组还邀请工信部等8个国家部委召开专题座谈会，了解相关工作情况。

“如何实现相关企业更充分更高质量就业，提高员工收入和保障水平？”“市场主体在开展经济活动时存在哪些问题？”“企业需求与现有政策体系之间有哪些阻力？”调研组实地考察、交流座谈，广泛听取相关各方意见和建议。

郝明金强调，培育“专精特新”企业，要充分发挥市场的决定性作用，更好发挥政府的作用，注重发挥企业的主体作用。他表示，企业是创新主体，要加大研发投入力度，促进各类创新要素向企业集聚，依靠科技创新、制度创新和商业模式创新塑造企业的竞争优势。

调研组认为，培育发展“专精特新”企业是贯彻新发展理念的体现。要深入学习领会习近平总书记重要论述和重要指示，认真贯彻落实党中央国务院决策部署，结合实际情况科学有效开展工作，不断把培育“专精特新”企业引向深入。

此外，民建中央还广泛发动省级组织，通过委托调研和发放企业问卷等多种方式收集情况，听取意见建议。下一步，民建中央将继续采取线上、线下结合的方式深入调研，为培育更多“专精特新”企业，提高竞争力和创新力，进一步优化营商环境，推动实现全体人民共同富裕，贡献智慧和力量。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 11 版）

(责编：王震、陈键)