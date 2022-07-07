韩 鑫

制造业实力的显著增强，有效提升了供给体系质量，提高了整个国民经济的发展效益

前不久，我国工业和信息化十年发展成绩单公布。从2012年到2021年，制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元，占全球比重从20%左右提高到近30%；500种主要工业产品中，我国有四成以上产量位居世界第一；建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施……一个个亮眼的数据，一项项提气的成就，勾勒出十年间大国制造的非凡足迹，标志着我国迎来从“制造大国”“网络大国”向“制造强国”“网络强国”的历史性跨越。

制造业决定了一个国家的综合实力和国际竞争力，是我国经济命脉所系，是立国之本、强国之基。制造业价值链长、关联性强、带动力大，为农业、服务业提供原料、设备、动力和技术保障，在很大程度上决定着现代农业、现代服务业的发展水平。可以说，现代化经济体系的建设离不开制造业的引领和支撑。不仅如此，制造业的发展也显著增强了人民群众的获得感，从智能家电全面普及，到汽车进入千家万户；从宽带网络村村通，到5G手机加速推广应用……制造业实力的显著增强，有效提升了供给体系质量，提高了整个国民经济的发展效益。

制造业高质量发展，一个重要表现就是产业结构的破旧立新、优化升级。十年来，通过积极稳妥化解过剩产能，持之以恒抓技术改造升级，传统产业焕发出全新生机。以钢铁业为例，为摆脱亏损，以巨大决心实施了世界钢铁发展史上最大规模的产能更新计划，1.4亿吨“地条钢”全部出清，落后产能应退尽退，优势产能得以充分释放。十年间，培育壮大新兴产业步履坚定，高技术制造业占规模以上工业增加值比重从2012年的9.4%提高到2021年的15.1%，新兴产业对制造业的支撑作用显著增强。

在产业结构优化升级的过程中，不断增强创新这个第一动力。无论是补齐产业短板，应对外部冲击，还是锻造发展长板，形成竞争优势，都需要努力提高自主创新能力、掌握技术话语权。从“奋斗者”号成功坐底万米海底，到C919大型客机即将取证交付，从时速600公里高速磁浮样车成功下线，到国产最大直径盾构机“京华号”投入使用……一大批重大标志性创新成果竞相涌现，引领中国制造不断攀上新高度。同时，我国新一代信息技术与制造业融合取得长足进展，数字化转型行动、智能制造工程、工业互联网创新发展行动向深入推进，有力促进制造业提质、降本、增效、绿色、安全发展。

完成“从大到强”的跨越，离不开市场主体的顽强拼搏、奋勇争先。制造业强，企业必须强。拥有一批世界领先的优质企业，是制造强国的鲜明标志，也是经济迈向高质量发展的必然要求。入围世界500强企业的工业企业达到73家，规模以上工业企业资产规模实现翻番，已培育4万多家“专精特新”中小企业……十年来，一个个“顶天立地”的领先企业脱颖而出，一大批优质的中小企业成长壮大。它们既是我国制造实力显著提升的缩影，也是中国制造迈向中国创造的生力军。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链供应链面临重构，国际竞争更趋激烈。全新的考卷已然铺展，更难的考题等待解答。站在新的历史起点上，把制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚定不移建设制造强国，就一定能抢占新一轮科技革命和产业变革的先机，构筑未来发展战略优势。

《 人民日报 》（ 2022年07月07日 05 版）

(责编：王震、陈键)