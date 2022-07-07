原标题：农业银行多措并举助力战略性新兴产业高质量发展

农业银行贯彻落实新发展理念，积极服务新旧动能转化，在战略性新兴产业金融服务方面聚焦“五个强化”，坚持将金融支持战略性新兴产业作为推动实体经济高质量发展的重要举措。截至6月末，农业银行战略性新兴产业贷款余额超过1.1万亿元，年增量超2500亿元，增速近30%。

强化顶层设计，加大信贷资源倾斜。今年以来，农业银行持续加大战略性新兴产业金融服务力度，建立首批战略性新兴产业重点客户和重点项目名单，对纳入的重点客户和重点项目匹配多项差异化支持政策，有效增强了信用贷款和中长期贷款支持力度。

农业银行明确将新一代信息技术、新材料、新能源、装备制造、医疗器械与医药领域等重点领域作为战略性新兴产业的重点信贷支持方向，建立分层营销体系充分挖掘新兴业务领域。截至6月末，在新一代信息技术领域，农业银行贷款年增量超过900亿元，增速超50%。

强化银政合作，探索金融支持新模式。农业银行积极利用战略性新兴产业主管部门相关信息共享和发布平台，为新兴产业客户提供融资、融信、融智“三位一体”综合金融服务，与多省签订战略合作框架协议，银政联动为战略性新兴产业发展提供有力支持。

农行浙江分行以战略合作协议为契机，与政府主管部门建立日常沟通机制，联动拓展战略新兴产业客户，共同推广特色金融产品，已为76家企业提供信贷支持。为解决科技企业轻资产、缺乏押品的现实问题，在全省层面和浙江省担保集团开展科创领域合作，以“银+政+担”“银+担”风险补偿分担模式有效增信，积极推动“一支行匹配一担保”工作，实现了全省银担合作全覆盖。

强化业务创新，建立一体化产品体系。近年来，针对科创企业“轻资产、重智产”的特点，农业银行聚焦新一代信息技术、生物医药等未来核心增长点，创新线上线下专属产品，并积极指导分行因地制宜开发投贷联动类、政府增信类、线上创新类、细分客群类等专属信贷产品。

面对新冠肺炎疫情带来的不利影响，农行上海分行创新业务产品，推进平行作业、优化业务流程、建立绿色通道、提高服务效率，打好信贷政策优惠组合拳，积极支持上海地区战略性新兴产业复工复产。疫情期间，农行上海分行累计为辖内战略性新兴产业链龙头企业及上下游配套企业发放贷款超过80亿元。

强化集群培育，做好未来客户项目储备。产业集群是推进战略性新兴产业快速发展的重要途径，围绕国家级战略性新兴产业集群规划，农业银行针对上海集成电路、江苏生物医药、安徽新型显示等产业集群，制定了专项营销服务方案，充分运用差异化政策提高服务质效。

农行广东分行与广东省工信厅签订了《培育发展战略性产业集群战略合作框架协议》，联合印发《培育发展战略性产业集群专属融资服务方案》，计划未来五年为广东省战略性产业集群企业提供5000亿元融资支持，创新推广“五种综合服务”，为集群内企业提供多类型、全周期、差异化的专属金融服务，推进金融服务场景化、线上化、系统化。

强化投贷联动，充分发挥农银集团优势。农业银行充分利用农银集团行司联动优势，农银投资、农银国际已成立和出资多支相关产业基金，规模合计超过800亿元，通过基金或直投的方式投资了中科富海、国电投氢能、睿力集成电路等一大批高新技术企业，投资金额近百亿元，有效带动母行账户结算、信贷、财务顾问等业务。

农行深圳分行立足深圳地区富集的科创企业，整合优势资源“融智+融资”，紧紧围绕科技创新主题，组织发行深圳市龙华区专属知识产权ABN，服务的国家级高新技术企业涵盖新一代信息技术、智能制造等战略性新兴产业领域。经政策性支持和高新投费率优惠，有效为中小科技创新型企业实现低成本融资。

农业银行将继续争当服务实体经济的主力银行，积极落实国家创新驱动发展战略，以更大的力度、更丰富的服务手段支持战略性新兴产业发展。

(责编：曹淼、李源)