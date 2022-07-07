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搭建农产品销售平台 中石化易捷打造“生鲜地图”

2022年07月07日12:59 | 来源：环球网
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原标题：搭建农产品销售平台 中石化易捷打造“生鲜地图”

7月2日，中石化易捷重点打造的全国生鲜销售网络项目“生鲜地图”在广西正式启动，以“鲜到先得，果然广西”为主题的首站直播，吸引超10万人观看，达成近百万元交易额，有效助力广西芒果、荔枝、百香果等农产品的销售和易捷品牌推广。

中石化易捷相关负责人在“生鲜地图”启动致辞中表示，易捷“生鲜地图”将持续挖掘各地“高性价比、原产地标识、品质保证”的生鲜好物，搭建全国农产品销售平台，扶持地方特色经济发展，助力乡村振兴。

此次广西“生鲜地图”直播通过异地连线的方式展示了百色芒果果园、钦州荔枝果园，介绍水果原产地的环境、规模，让消费者感受夏日水果滋味背后的风土人情。百色芒果果园和钦州荔枝果园的园长向消费者展示了正当季的桂七芒果、桂味荔枝，描述了从水果采摘到保存运输的多重质量要求，展示了通过水果带动一方经济、促进乡村振兴的发展成果。

“生鲜地图”作为易捷持续打造的助农活动，将以易捷2.8万家线下便利店和2亿粉丝的线上平台为多地生鲜农产品开创销售渠道，持续助力乡村产业振兴。继广西首站启动后，易捷“生鲜地图”计划在江苏、湖北等地相继开启。

易捷是中国石化非油品业务的服务品牌和运营主体，拥有近2.8万座便利店。近年来，易捷在做好经营和发展的同时，积极履行社会责任，助力美好生活，打造了“司机之家”“环卫驿站”“情暖驿站”等多个公益品牌。同时利用渠道优势全面推进产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶，仅2021年就销售乡村特色商品6.3亿元。

(责编：曹淼、李源)

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