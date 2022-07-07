人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）商务部新闻发言人束珏婷7日在例行新闻发布会上表示，今年1至5月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额23653.6亿元（人民币，下同），同比增长22%；其中服务出口11517.9亿元，增长26.3%；进口12135.7亿元，增长18.2%。服务出口增幅大于进口8.1个百分点，带动服务贸易逆差下降46%至617.8亿元。

5月当月，我国服务进出口总额4562.8亿元，同比增长22.2%。

束珏婷表示，今年以来，知识密集型服务贸易稳定增长。1至5月，知识密集型服务进出口9886.7亿元，增长10%。其中，知识密集型服务出口5602.4亿元，增长13.6%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长18.5%、13.2%。知识密集型服务进口4284.3亿元，增长5.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达74.2%。

同时，旅行服务进出口有所恢复。1至5月，我国旅行服务进出口3308.4亿元，增长7.7%。剔除旅行服务，1至5月我国服务进出口增长24.7%，其中出口增长28.1%，进口增长20.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长49%，其中出口增长65.2%，进口增长32.8%。

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