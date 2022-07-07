原标题：“守住钱袋子·护好幸福家” 平安集团助力防范非法集资宣传月活动开展

今年6月是全国第十个“防范非法集资宣传月”，为增强人民群众自觉防范、主动远离非法集资的意识和能力，维护人民群众的合法权益，平安集团深入贯彻“2022年防范非法集资宣传月”相关工作部署，开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动。

多措并举开展内部教育，提高从业人员水平。平安集团高度重视从业人员水平提升，通过晨会及邮件宣导、课程推送、职场海报宣传等各项内部活动，积极倡导全体员工学习防范非法集资相关知识。宣传月期间，邮件宣导覆盖集团及子公司各级管理干部和员工30余万人，职场海报共1,039个屏幕全天滚动播放，累计播放次数超过30万余次，晨会播出“守住钱袋子·护好幸福家” 防范非法集资短视频征集大赛优秀作品，在集团全体95万余内外勤人员范围内引起强烈反响。

警企合作共建网安天下，营造浓厚宣传氛围。在疫情防控大背景下，平安集团始终坚持探索创新，积极利用数字技术手段拓展“非接触”宣传的深度和广度。宣传月期间，与深圳网警合作，共同录制以“养老防骗”为主题的《网安天下》电视栏目。节目中，平安专家联合深圳网警，用实际案例详细剖析如“投资新型金融产品”“投资养老产业”等针对老年人“钱袋子”的典型集资骗局，解读针对老年人的非法集资案例特征、手段以及非法集资的危害、相关法律法规等，提示广大老年朋友警惕非法集资陷阱。节目总收视人数约50万人。同时，为进一步扩大宣传覆盖面，集团员工通过朋友圈、微博等渠道积极推广节目内容。自6月25日节目首播，电视及线上视频的传播总量已突破百万人次，营造出浓厚的宣传氛围，引导社会公众提高警惕，自觉远离非法集资，共同守护美好生活，取得了良好的社会反响。

集团牵头推进地区协同，“平安守护者”多点开花。平安集团积极推进子公司地区深入协同，建立区域联席机制，实现集团牵头，地区内机构联动、资源联通、活动联办的“三联”效应，以“平安守护者”为统一品牌开展宣传教育活动，大幅提高宣传声势与效果。宣传月期间，各地充分运用、整合自身资源，开展形式多样的“平安守护者”活动。如深圳地区，在银保监会深圳监管局、人民银行深圳市中心支行的指导下，联合清华大学深圳国际研究生院开展以“守住‘钱袋子’ 护好幸福家”为主题的线上直播活动，活动覆盖2000余名高校师生；河北地区，机构联合送知识进农村，向村民宣讲非法集资的常见手段和危害，通过有奖问答的形式推广防范非法集资知识答题赛活动，受到村民热烈欢迎与响应，活动参与人数达200余人。

一直以来，平安集团秉持打造有温度的金融的初心，积极践行“以人民为中心”的理念，坚持开展内容丰富、手段多样、突出实效的教育宣传活动。未来，平安集团将持续发力，探索集中宣教与日常普及相结合的新方式，推动消费者教育宣传常态化、制度化，切实提升社会公众金融素养，促进经济社会和谐稳定，为营造和谐健康金融生态发挥更大作用。

(责编：曹淼、李源)