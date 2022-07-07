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国家开发银行：上半年发放科技创新贷款1577亿元

2022年07月07日17:46 | 来源：人民网
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据国家开发银行消息，该行持续强化开发性金融服务科技创新作用，今年上半年共发放科技创新贷款1577亿元，创最近5年以来同期新高，支持了新能源、生命健康、空天科技等重点领域发展。

开发银行相关负责人介绍，该行于去年设立科技创新和基础研究专项贷款，并于当年发放专项贷款超700亿元。今年上半年，该行进一步加大支持力度，发放专项贷款超500亿元，强化对科技创新和基础研究领域的低成本、长周期资金供给。

在聚焦科技成果转化，支持科技创新“从1到100”发展方面，开发银行与科技部加强银政合作，共同推进重大科技任务实施、关键核心技术攻关，依托科技创新成果资源，积极推动产业化运用。今年上半年，双方共同推动银行间市场科技金融债落地，募集资金100亿元支持重大科技成果转化和产业化，助力打通科技成果转化的“最后一公里”。

今年4月，人民银行设立科技创新再贷款，引导金融机构加大对重点科技企业的支持力度。开发银行积极申领运用再贷款资金，精准支持高新技术企业、“专精特新”企业创新发展，助力提升自主创新能力，目前已向符合再贷款标准的科技企业发放贷款逾800亿元。

该负责人表示，下一步，开发银行将持续完善科技创新投融资体系，为加快实现高水平科技自立自强作出开发性金融新贡献。

(责编：曹淼、李源)

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