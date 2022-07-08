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五部门部署加强零工市场建设

2022年07月08日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月7日电  （记者李婕）日前，人力资源和社会保障部、民政部、财政部、住房和城乡建设部、国家市场监管总局印发《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》，明确加强零工市场建设、完善求职招聘服务系列重点工作。

　　《意见》提出，“打零工”对促进大龄和困难人员就业增收具有重要作用。各地大力探索推进零工市场建设，强化零工人员就业服务，取得了积极进展。为更好地促进零工人员实现就业，《意见》明确强化零工市场信息服务，强化零工快速对接服务，强化就业创业培训服务，强化困难零工帮扶服务，完善零工市场秩序维护，完善服务场地设施支撑，完善信息化应用支撑，扩大零工服务多元化供给，开展零工市场动态监测。

　　根据《意见》，零工信息将纳入公共就业信息服务范围，还将设立零工信息快速发布通道，组织流动招工大篷车、定向招聘等活动，并建立零工市场动态管理名录，向社会广泛公布地址、运行时间、职业（工种、岗位）、联系方式等信息，为供求双方对接提供指引。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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