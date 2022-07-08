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前5月

我国服务进出口总额同比增长22%（新数据 新看点）

2022年07月08日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月7日电  （记者罗珊珊）记者7日从商务部获悉：今年前5月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额23653.6亿元，同比增长22%。其中，服务出口11517.9亿元，同比增长26.3%；进口12135.7亿元，同比增长18.2%。服务出口增幅大于进口8.1个百分点，带动服务贸易逆差下降46%至617.8亿元。5月当月，我国服务进出口总额4562.8亿元，同比增长22.2%。

　　知识密集型服务贸易稳定增长。前5月，知识密集型服务进出口9886.7亿元，同比增长10%。其中，知识密集型服务出口5602.4亿元，增长13.6%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长18.5%、13.2%。知识密集型服务进口4284.3亿元，增长5.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达74.2%。

　　旅行服务进出口有所恢复。前5月，我国旅行服务进出口3308.4亿元，同比增长7.7%。剔除旅行服务，前5月我国服务进出口增长24.7%，其中出口增长28.1%，进口增长20.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长49%，其中出口增长65.2%，进口增长32.8%。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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