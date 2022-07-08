本报记者 王 珂

数据来源：公安部、国家税务总局等

制图：蔡华伟

“随着疫情得到有效控制和各项政策措施发力见效，汽车消费将持续回稳复苏，下半年汽车消费有望实现较快增长。”7月7日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部副部长盛秋平介绍稳定增加汽车消费有关工作。

破除制约汽车流通发展的体制机制障碍

2021年全国汽车类商品零售额达4.4万亿元，占社会消费品零售总额的9.9%，是消费市场的重要支撑。今年4月以来，受多重因素影响，汽车消费市场下行压力加大。商务部会同相关部门研究出台《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》（以下简称《若干措施》）。

突出建设全国统一汽车大市场。根据《若干措施》，破除新能源汽车市场地方保护，支持新能源汽车下乡，在全国范围内取消二手车限迁，优化完善二手车转移登记。

突出优化汽车使用环境。加快完善汽车使用环境，推动汽车由购买管理向使用管理转变。比如，在解决城市停车问题方面，要求结合城市更新行动，积极扩建新建停车设施；合理利用人防工程、公园绿地地下空间等，挖潜增建停车设施。

突出促进绿色低碳循环发展。支持新能源汽车购买使用，进一步提高新能源汽车销售占比；支持完善报废机动车回收利用体系，促进资源循环利用，从汽车销售和报废更新前后两端，引导汽车市场加快绿色转型升级。

突出促进汽车全链条全领域消费。聚焦新车销售、二手车交易、报废车回收、汽车平行进口、汽车文化旅游消费、汽车金融服务等全过程全领域，着力“拉动增量、盘活存量、畅通循环、带动关联”，全面释放汽车消费潜力。

“总的来看，这些措施针对性和操作性都很强，着眼破除一些长期制约汽车流通发展的体制机制障碍，巩固汽车消费回稳态势，促进汽车市场转型升级。”盛秋平说。

下月起全面取消二手车限迁政策

二手车是汽车全生命周期承上启下的重要一环。盛秋平表示，搞活二手车流通，能够盘活汽车存量，拉动新车消费增量，对促进汽车梯次消费具有十分重要的作用。

2021年，我国二手车交易量达1759万辆，不到汽车保有总量的6%，远低于国际成熟汽车市场比例。二手车跨区域限迁、商品属性不明确、经销业务受限多等问题，严重阻碍了二手车市场的发展。

“商务部研究提出了全面发展二手车流通的系列举措，希望彻底打通堵点难点。”盛秋平说。

全面取消限迁政策。根据《若干措施》，自2022年8月1日起，在全国范围取消对符合国五排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，促进二手车自由流通，便利企业跨区域经营，方便群众异地买卖二手车。

优化交易登记管理。《若干措施》明确，将企业经销的二手车像新车一样按照“库存商品”进行会计核算，在机动车转让登记时进行单独签注，并核发临时行驶车辆号牌，极大优化了交易登记流程；对汽车限购城市，明确汽车销售企业购入并用于销售的二手车不占用号牌指标，进一步降低企业经营成本，便利二手车交易流通。

支持开展经销业务。我国二手车市场以“经纪+个人”模式为主，行业“小散弱”问题突出。为此，《若干措施》要求取消对开展二手车经销的不合理限制，明确登记注册住所和经营场所在二手车交易市场以外的企业可以开展二手车销售业务。

在促进汽车更新消费方面，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋介绍，一是鼓励老旧车辆淘汰更新，鼓励各地综合运用经济、技术等手段推动老旧车辆退出，有条件的地区开展汽车以旧换新。二是完善报废机动车回收利用体系，支持先进企业进入这个体系，从而推动报废机动车回收拆解行业规范健康发展；帮助市场主体减负纾困，延长报废机动车回收企业资质重新认定的过渡期；加大报废机动车回收拆解企业建设项目用地支持力度，明确企业建设项目用地原则上为工业用地。

前五月城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个

工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚说，支持新能源汽车购买使用是稳定和扩大汽车消费，保障产业平稳运行的有效途径。下一步，将进一步扩大新能源汽车推广规模。

一是持续提升产品供给质量。持续完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。推动电动化与智能网联技术融合发展，开发更多适合消费者的服务功能，持续提升驾乘体验。

二是积极营造良好使用环境。加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接。

住房和城乡建设部建筑节能与科技司负责人张雁说，近年来住建部持续推进居住社区充电设施建设，大力支持新能源汽车消费。

明确标准。修订、发布了《城市居住区规划设计标准》等一系列标准规范，明确“新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件”的规定，制定了充电设施的规划选址、供电系统等方面标准。

制订计划。2021年以来，选取59个样本城市开展城市体检工作，将充电设施等社区低碳能源设施的覆盖率列为城市体检内容，指导样本城市查找充电设施建设短板，统筹确定充电设施的建设目标、计划和项目。

分类推进。对既有居住区，指导各地将改造或建设小区及周边电动汽车充电设施，作为城镇老旧小区完善类改造内容。今年前5月，各地在城镇老旧小区改造中增设充电桩8940个。对新建居住区，指导各地严格落实100%配建充电设施或者预留建设安装条件的规定，并配合有关部门严肃查处房地产开发企业未按照规定配建充电设施的行为。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)