本报记者 姜晓丹 窦瀚洋 刘温馨 张腾扬

服务业以聚集性、接触性行业为主，受疫情影响，面临的困难挑战明显增加。为支持中小企业渡过难关，国家出台了一系列政策措施，稳定宏观经济大盘，推动服务业加快复苏。各地是否将决策部署落实落细？助企纾困如何发力？企业经营情况是否有所好转？记者在多地对服务业企业进行了调查。

降成本

税费优惠政策精准、力度大、覆盖广

疫情以来，不少企业营业情况比较艰难，降成本成为了困难行业的基本诉求。

减税降费以及房租减免成为“及时雨”。广东省提出，延续服务业增值税加计抵减政策，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照50%税额幅度减征“六税两费”。广州天河区一家餐饮门店负责人表示，“累计减免税费20余万元，对我们来说解决了大问题。”

“精准突出、优惠力度大、覆盖范围广是此次税费优惠政策的鲜明特点。”广东省税务局党委委员、总经济师邱继斌表示，为了充分便利纳税人享受政策红利，广东省税务局推进“非接触式”办税缴费，最大限度简化程序，还为小微企业提供“三自动”服务，即自动判断优惠条件、自动计算优惠金额、自动告知优惠信息。让困难行业主体“懂政策、会操作、快享受”。

数字电视服务费对隔离宾馆来说也是一笔不小的支出。今年年初，浙江省杭州市针对企业相关诉求进行了调研，在随后出台的促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见中提出，宾馆饭店今年1—3月的华数数字电视基础服务费减半收取；对承担隔离防疫任务的宾馆饭店，今年1—6月华数数字电视基础服务费全免。

“疫情期间饭店近400个客房已接待逾700名隔离人员”，杭州白马湖建国饭店负责人表示，这一减免政策直接为饭店节省了近6万元开支。“华数数字电视传媒集团为隔离宾馆开通了业务办理‘绿色通道’，初步估计将为隔离宾馆节约共900余万元。”杭州市文化广电旅游局产业发展处负责人说。

扩融资

为企业争取低息贷款

3月以来，河北廊坊广阳区解放道街道多家餐饮门店由于长期停业，面临资金链断裂的困境。街道了解情况后，及时联系辖区多家银行及金融机构，为餐饮企业争取到了数十万到100多万元不等的低息贷款。

减负担、添动力，金融活水正源源不断流向困难行业，缓解企业的资金流压力。

“非必要不出省、非必要不出市”等规定给旅游业按下了“暂停键”。“我们出台相关的实施细则，特别是在银行业金融机构合理增加旅游业有效信贷供给和加强银企合作方面，地方金融机构可以通过实质性的举措和手段，切实帮助旅游企业缓解疫情下的资金链压力和融资成本问题。”杭州市文化广电旅游局产业发展处负责人说。

拓宽融资渠道不仅提振行业信心，帮助企业渡过难关、恢复发展，也为旅游企业创造了优化服务、转型升级的机遇。

广东省出台加强旅游企业融资支持，不得以星级、所有制等为门槛限制旅游企业参与政府采购；支持文旅产业投融资对接，安排文旅企业纾困扶持资金等措施。“我们将充分争取纾困扶持、金融信贷等优惠政策，为企业经营减轻负担，推动企业业务恢复提速，助力推动行业走出困局。”广东省旅行社行业协会会长朱少东表示。

谋转型

旅游业定制订单量上升

浙江省中国旅行社集团总经理章璞介绍：“自疫情发生以来，企业年营收下降85%，不少资深导游领队、企业年轻骨干等被迫转岗转业。如今的政策非常实在，鼓励我们承接企事业单位、社会团体组织等的会展活动、商务活动、疗休养服务、研学等。”

在多个纾困政策措施下发后，旅行社相关业务的带动成效逐步显现。广东广之旅收客数据显示，今年春节过后，企事业单位工会活动定制单量上升较为明显，例如3月份，各单位女性员工定制出游量较去年同比实现两位数增长。

助力企业纾困，各地各部门不仅“给机会”“送订单”，还“指方向”，引导企业突围。

杭州出台的促进服务业领域困难行业恢复发展的政策意见提出，支持互联网平台企业开展中小微商户帮扶行动，对经营困难的餐饮商户实施特惠扶持政策，逐步提高商户线上经营水平。“我们发展线上客户的同时还能向合作平台申请免费的数字化代运营服务。”杭州银泰百货武林店亚坤餐饮店店长沈钰青说，政策中提到的降低平台经济参与者经营成本，对餐饮店疫情期间拓展外卖业务帮助很大，“利润提高的同时还实现了转型升级。”

随着各地生产生活秩序加快恢复，服务业困难行业企业也正重拾信心，回到正常的轨道。“下一步，协会将充分发挥联系企业的桥梁和纽带作用，助力企业盘活闲置资源和资产，及时了解和反馈问题，让更多企业知晓政策、用好政策。”朱少东说。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)