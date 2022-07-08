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2022年中国国际消费品博览会将举办

预计到会采购商将超4万人

2022年07月08日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月7日电  （记者罗珊珊）7月26日—30日，2022年中国国际消费品博览会将在海南省海口市举办。

　　商务部新闻发言人束珏婷介绍，本届消博会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，亮点主要体现为“两高一多”。

　　参展参会热情更高。首届消博会成功举办，吸引了国内外广泛关注。本届参展企业和品牌数量均超过首届，展览面积从首届的8万平方米增加至10万平方米。预计到会的采购商将超过4万人。

　　国际化程度更高。境外企业参展面积占比由首届的75%增加至80%。其中，日本、法国、美国等国家的总参展面积均在3000平方米左右。RCEP成员国参展面积比首届增长了近20%。

　　展期活动更多。除6场重点官方活动外，权威智库、中介机构、行业组织等将围绕“新模式、新业态、新消费”“国别（地区）合作热点”“海南自由贸易港消费行业新机遇”等话题，举办100余场形式多样的配套活动，发布一系列消费和海南自由贸易港建设相关报告或指数。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 07 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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