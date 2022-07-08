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亚投行计划开设首个海外办事处

2022年07月08日07:56 | 来源：新华网
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原标题：亚投行计划开设首个海外办事处

新华社北京7月7日电（记者潘洁）记者7日从亚洲基础设施投资银行获悉，为进一步拓展全球业务，满足亚投行域内外成员不断增长的业务需求，更加贴近客户和业务前线，亚投行董事会近日批准亚投行在海外设立办事处。

据了解，这将是继在天津设立办公室之后，亚投行在海外设立的第一个办事处。海外办事处的首选地点是阿联酋首都阿布扎比，亚投行目前正就有关安排与东道国进行磋商，并有望于未来几周达成协议。

亚投行有关负责人表示，在阿联酋设立办事处，有利于亚投行拓展在中东、中亚、非洲、拉美等地区的投资业务，加强在全球范围内的项目监测和执行。首个海外办事处将以试点方式运行。亚投行将在总结试点经验的基础上，根据业务发展需要，逐步、有选择性地开设少量海外办事处，满足亚投行在投资和资本市场业务上的需要，更好地支持和服务广大发展中成员的发展。亚投行北京总部仍将负责所有海外办事处的业务决策。

亚投行自2016年开业以来不断快速发展，从57个创始成员发展到现在的105个成员，累计批准项目181个，融资额达357亿美元，惠及33个亚洲域内与域外成员。

(责编：赵竹青、陈键)

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